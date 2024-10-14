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TİKA Cezayir'de Mantar Üretim Çiftliği Kurdu

Cezayir'de TİKA ve FOREM işbirliğiyle mantar üretim çiftliği açıldı. Eğitimler ve hasat süreci hakkında bilgiler verildi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 20:27
TİKA Cezayir'de Mantar Üretim Çiftliği Kurdu

TİKA'nın Cezayir'deki Yeni Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Cezayir'de tarımsal üretimi artırma amacıyla önemli bir adım attı. Cezayir'in Konstantin kentinde, Sağlığın Geliştirilmesi ve Kalkınma Araştırmaları Vakfı (FOREM) ile işbirliği içerisinde bir mantar üretim çiftliği kuruldu.

Çiftliğin Önemi ve Amaçları

TİKA, birçok ülkede tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine yönelik projeler yürütme çabaları içindedir. Cezayir'deki mantar üretiminin yetersiz olduğu belirtilirken, bu çiftliğin ülkenin tüketim gereksinimlerini karşılama hedefi güttüğü vurgulandı.

Açılış ve Eğitim Süreci

Çiftliğin açılışı, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz tarafından gerçekleştirildi. Bu yeni tesis, uzman kadrosuyla mantar üretim sürecine dair hem teorik hem de uygulamalı eğitim verecek.

Hasat Süreci ve Beklentiler

Kurulan çiftlikte günde iki kez hasat yapılması planlanıyor. İlk ürünlerin ise yaklaşık bir ay içinde elde edilmesi bekleniyor. Bu, hem yerel ekonomiye katkı sağlaması hem de gıda ihtiyacını karşılaması açısından büyük önem taşıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de, Sağlığın Geliştirilmesi ve...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de, Sağlığın Geliştirilmesi ve Kalkınma Araştırmaları Vakfı (FOREM) işbirliğiyle mantar üretim çiftliği kurdu. Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz (sol 3), çiftliğin açılışına katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de, Sağlığın Geliştirilmesi ve...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de, Sağlığın Geliştirilmesi ve Kalkınma Araştırmaları Vakfı (FOREM) işbirliğiyle mantar üretim çiftliği kurdu. Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz (sol 3), çiftliğin açılışına katıldı.

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