TİKA'dan Libya'daki Osmanlı Kulübüne Ekipman Desteği

TİKA'dan Spor Kulübüne Destek Hamlesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın batısında yer alan Cadu kentindeki Mücahid Süleyman el-Baruni Paşa Spor Kulübü'ne ekipman desteği sağladı.

Önemli Destek Projesi

TİKA Trablus Koordinatörü Suha Bacanakgil, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün spor tesislerine modern ekipmanlar sağladıklarını belirtti. Kulüp, 9-21 yaş aralığında 50 lisanslı sporcu barındırıyor.

Gençleri Spora Teşvik Etme Amacı

Bacanakgil, TİKA'nın projeleriyle gençlerin spora olan ilgisini artırmayı, yetenekli bireyleri topluma kazandırmayı ve onları zararlı oluşumlardan uzak tutmayı hedeflediğini vurguladı.

Cadu’nun Tarihi Önemi

Tesisin açılış töreninde konuşan Bacanakgil, Cadu'nun tarihi önemine de değindi. Süleyman el-Baruni Paşa'nın, Osmanlı Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan üyesi olduğunu hatırlatarak, onun aynı zamanda İtalyanların 1911'de Trablusgarp'ı işgaline karşı başlatılan Libya Mukavemet Hareketinin öncüsü olduğunu söyledi. Bacanakgil, "Dolayısıyla, dost kardeş iki ülke Türkiye ve Libya'nın ortak tarihi ve kültürel kökleri açısından bakıldığında, Süleyman el-Baruni Paşa bizleri birleştiren önemli bir tarihi figürdür." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın batısında yer alan Cadu kentinde bir Osmanlı paşasının ismini taşıyan Mücahid Süleyman el-Baruni Paşa Spor Kulübüne ekipman desteği verdi. Tesisin açılış törenine katılan TİKA Trablus Koordinatörü Suha Bacanakgil kurdele kesti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın batısında yer alan Cadu kentinde bir Osmanlı paşasının ismini taşıyan Mücahid Süleyman el-Baruni Paşa Spor Kulübüne ekipman desteği verdi. Tesisin açılış törenine katılan TİKA Trablus Koordinatörü Suha Bacanakgil kurdele kesti.