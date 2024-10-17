TİKA'dan Moldova'ya Sağlık Desteği

TİKA, Moldova'nın Sağlık Altyapısına Destek Sağlıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova'nın sağlık alanındaki en önemli merkezlerinden biri olan Deneysel Protez, Ortopedi ve Rehabilitasyon Merkezi (CREPOR)nde önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Rehabilitasyon Bölümü Yenilendi

CREPOR bünyesindeki rehabilitasyon bölümünün yenilenmesi için başlatılan proje, TİKA ve CREPOR işbirliği ile gerçekleştirildi. Bu kapsamda, bölgenin kapsamlı tadilatı yapılarak, gerekli mobilya ve tıbbi ekipman temin edildi.

Törende Önemli Açıklamalar

TİKA'nın gerçekleştirdiği proje hakkında bilgi veren Moldova'nın Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, "TİKA'nın uyguladığı projelerle somut sonuçlar elde ettiğimizi görüyoruz," dedi. TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Muhammed Ünal ise, 1994'ten bu yana Moldova'da sağlık alanında yaklaşık 50 proje üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirtti ve "Yatak kapasiteli rehabilitasyon bölümünün tadilatı, tedavi gören hastaların hızlıca günlük yaşamlarına dönmelerine katkı sağlayacaktır," diye ekledi.

CREPOR Müdürü'nden Minnet Dolu Sözler

CREPOR Müdürü Veronika Lebedinskiy, "22 yıldır tadilat görmeyen bölümde yapılan çalışmalar sayesinde hastalar için yeni olanaklar sunuldu. Bu nedenle TİKA ve Türkiye'ye minnettarız," ifadelerini kullandı. Tadilat yapılan bölümde, ülkedeki savaş gazilerine de hizmet sunulması sağlanarak onların yaşam koşullarının iyileştirileceği belirtildi.

Törende Katılımlar

Törende Moldova parlamentosu Sağlık ve Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Adrian Belıy, milletvekili Boris Marcoci ve Moldova Başbakanlığında gazilerden sorumlu Danışman Konstantin Covrig de hazır bulundu.

CREPOR, 2. Dünya Savaşı mağdurlarının protez ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuruldu ve halen 55 binden fazla savaş gazisine, 11 bini Afganistan ve Transdinyester gazisi olmak üzere hizmet vermektedir. Merkezde, ayrıca engellilere yönelik çeşitli tıbbi hizmetler sunulmaktadır.