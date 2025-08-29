DOLAR
TİKA'dan Talas'taki 17 Eğitim ve Sağlık Kurumuna Teknik Donanım Desteği

TİKA, Talas'taki 17 eğitim ve sağlık kurumuna bilgisayar ve yazıcı desteği vererek altyapıyı güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:23
Bilgisayar ve yazıcılarla eğitim ve sağlık altyapısı güçlendirildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın Talas Bölgesi'nde bulunan 17 eğitim ve sağlık kurumuna teknik ekipman desteği sağladı.

Proje, TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü tarafından yürütüldü. Aytmatov, Manas ve Bakai-Ata ilçelerinde faaliyet gösteren kurumlara bilgisayar ve yazıcılar teslim edildi.

Teslim törenine, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur ile Kırgızistan Parlamentosu Talas Milletvekili Dastanbek Cumabekov katıldı.

Milletvekili Cumabekov törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın desteğiyle bölgedeki eğitim ve sağlık kurumlarının teknik donanım ihtiyacının karşılandığını belirtti. Günümüzde teknoloji ve dijitalleşmenin, ülkelerin kalkınmasının temelini oluşturduğunu vurgulayan Cumabekov, "Bu bilgisayarlar, öğrencilerimizin eğitim olanaklarını genişletecek ve öğretmenlerimizin işini kolaylaştıracak. Sağlık kurumlarına sağlanan teknik donanım ise halka sunulan hizmetlerin kalitesini artıracaktır."

TİKA Koordinatörü Bodur da Türkiye'nin her zaman Kırgızistan'ın yanında olduğunu belirterek, "Sağlanan bu destekle kurumların altyapısı daha işlevsel hale geldi. TİKA olarak, Kırgızistan'ın her bölgesini farklı projelerle desteklemeye devam edeceğiz."

