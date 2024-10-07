TİKA, Lesotho'ya 2 Bin Fidan Hibe Etti

TİKA’nın Ağaç Dikim Destekleme Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Lesotho Krallığı’nda çevre koruma projelerine katkıda bulunmak amacıyla iki bin fidan hibe etti. Bu fidanlar, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ile Lesotho Kızılhaç Topluluğu işbirliğiyle Lesotho Çevre ve Ormancılık Bakanlığına teslim edildi.

Fidanların Dikimi ve Katkıları

TİKA tarafından sağlanan fidanların 200’ü, Lesotho’nun bağımsızlık yıl dönümünden bir gün önce, Ha Ramabanta kırsalındaki Fatima İlköğretim Okulu’nda öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle toprağa kenetlendi.

Lesotho Kralı 3. Letsie, 2024 yılı itibarıyla ülkesinde 1 milyon ağaç dikmeyi planladığını ifade etmişti. Hedef doğrultusunda, TİKA; üzüm, elma, şeftali ve çam fidanları ile birlikte dikim için gerekli ekipman ve gübre desteğini Lesotho Çevre ve Ormancılık Bakanlığına sağladı.

Teşekkürler ve Ortaklık Vurgusu

Fatima İlköğretim Okulu Müdürü Matumelo Ramanamane, bu projenin öğrencilerin sağlık ve refahına katkı sağlayacağına dikkat çekerek, Türkiye'nin bağışladığı fidanlara iyi bakacaklarını belirtti.

Lesotho Kızılhaç Derneği Başkanı Harry Nkhetse, iklim değişikliğiyle mücadelede uzun vadeli işbirliklerinin önemine işaret etti. TİKA'nın küresel gıda güvenliği ve iklim krizi ile ilgili projelerinin de gündeme geldiği toplantıda, TİKA Pretorya Program Koordinatörü Abdulkadir Abukan, bu projenin Lesotho’nun gıda güvenliği açsından hayati bir rol taşıdığını vurguladı.

Uluslararası Destek ve Kıymetli Katkılar

IFRC Pretoria Kümesi Operasyon Başkanı Kopano Masilo, TİKA'ya desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti ve bu projenin çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, ağaç dikme girişiminin uzun vadeli faydalarına yönelik övgülerde bulundu.

Lesotho Krallığı Hakkında

Güney Afrika ile sınırları olan, denize kıyısı olmayan Lesotho Krallığı, "Gökyüzündeki Krallık" ve "Dağ Krallığı" olarak bilinir ve yaklaşık 2 milyon nüfusa sahiptir. Rakımı en düşük noktası bile 1400 metre olan bu ülke, tarıma dayalı bir ekonomiye sahiptir ve sıkça yaşanan sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerle mücadele etmektedir. TİKA tarafından hibe edilen fidanların, bu tür sorunlarla başa çıkmasında önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lesotho Krallığı'nda çevre koruma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile Lesotho Kızılhaç Topluluğu (LRCS) iş birliğiyle Lesotho Çevre ve Ormancılık Bakanlığına 2 bin fidan hibe etti. TİKA tarafından teslim edilen 200 fidan, Ha Ramabanta kasabasındaki Fatima İlköğretim Okulu'nda öğrencilerin katılımıyla toprakla buluşturuldu. Etkinliğe, TİKA Pretorya Program Koordinatörü Abdulkadir Abukan (sağda) da katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lesotho Krallığı'nda çevre koruma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile Lesotho Kızılhaç Topluluğu (LRCS) iş birliğiyle Lesotho Çevre ve Ormancılık Bakanlığına 2 bin fidan hibe etti. TİKA tarafından teslim edilen 200 fidan, Ha Ramabanta kasabasındaki Fatima İlköğretim Okulu'nda öğrencilerin katılımıyla toprakla buluşturuldu. Etkinliğe, TİKA Pretorya Program Koordinatörü Abdulkadir Abukan (sağda) da katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lesotho Krallığı'nda çevre koruma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile Lesotho Kızılhaç Topluluğu (LRCS) iş birliğiyle Lesotho Çevre ve Ormancılık Bakanlığına 2 bin fidan hibe etti. TİKA tarafından teslim edilen 200 fidan, Ha Ramabanta kasabasındaki Fatima İlköğretim Okulu'nda öğrencilerin katılımıyla toprakla buluşturuldu. Etkinliğe, TİKA Pretorya Program Koordinatörü Abdulkadir Abukan (sağda) da katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lesotho Krallığı'nda çevre koruma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile Lesotho Kızılhaç Topluluğu (LRCS) iş birliğiyle Lesotho Çevre ve Ormancılık Bakanlığına 2 bin fidan hibe etti. TİKA tarafından teslim edilen 200 fidan, Ha Ramabanta kasabasındaki Fatima İlköğretim Okulu'nda öğrencilerin katılımıyla toprakla buluşturuldu. Etkinliğe, TİKA Pretorya Program Koordinatörü Abdulkadir Abukan (sağda) da katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lesotho Krallığı'nda çevre koruma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile Lesotho Kızılhaç Topluluğu (LRCS) iş birliğiyle Lesotho Çevre ve Ormancılık Bakanlığına 2 bin fidan hibe etti. TİKA tarafından teslim edilen 200 fidan, Ha Ramabanta kasabasındaki Fatima İlköğretim Okulu'nda öğrencilerin katılımıyla toprakla buluşturuldu. Etkinliğe, TİKA Pretorya Program Koordinatörü Abdulkadir Abukan (sağda) da katıldı.