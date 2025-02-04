TİKA'nın Eski Çalışanı Murteca, İsrail Hapishanelerindeki Korkunç Deneyimlerini Anlatıyor

İsrail Hapishanelerinde 8 Yıl: Murteca’nın Tanıklığı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Gazze Şeridi'nde çalışan Muhammed Murteca, İsrail hapishanelerinde geçirdiği 8 yılın ardından özgürlüğüne kavuştu. Murteca, asılsız suçlamalarla tutulduğu hapiste yaşadıklarını anlattı: "Savaştan sonra yiyecek engellendi, ilaç engellendi, namaz yasaklandı, Kur'an-ı Kerim okumak yasaklandı.”

Esir Takası ve Özlem

Murteca, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasıyla serbest bırakılmasının ardından yaşadığı sevinci, "Hapishaneden çıkınca yeniden doğduğunu fark ediyorsun. Bu yaşamadan kimseye anlatamayacağın bir sevinçtir." şeklinde ifade etti.

Hapishane Koşulları ve Zorlayıcı Şartlar

7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar sonrası hapishanelerdeki şartların daha da zorlaştığını belirten Murteca, "Açlık, hastalıklar, ilaç kısıtlamaları ve psikolojik baskı çok zor şartlar vardı. Ailemle ilgili bilgi alamıyordun.” diye ekledi.

Yaşanan Hak İhlalleri

Murteca, hapishanelerde hastalanan mahkumlara gereksiz yere ağrıkesici verildiğini, bunun yanında tedavi haklarının da göz ardı edildiğini belirtti. "Savaştan sonra daha da acımasız oldular ve şiddet uyguladılar.”

Filistinlilerin Yaşadığı Zorluklar

Esirlerin infaz edilmesine tanıklık eden Murteca, "Gözlerinin önünde esirler infaz ediliyor ve hiçbir şey yapamıyorsun.” diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Türkçe Dersleri ve Dayanışma

Hapiste öğrendiği Türkçe ile diğer Filistinli tutuklulara Türkçe öğrettiğini söyleyen Murteca, "Türkiye'yi seviyoruz ve istifade ederiz" dediklerini aktardı.

Ailece Yaşanan Ayrılık

Murteca, 8 yıl boyunca yalnızca bir kez ailesiyle görüşmesine izin verildiğini ve bu süre zarfında çocuğuna hasret kaldığını vurguladı. "İşte bu, hapiste geçirdiğim yılların en zor anlarından biriydi.”

Gelecek İçin Umut

Özgürlüğüne kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Murteca, Gazzelilere yardım edilmesi gerektiğini belirtti. “Gazze'yi yeniden imar edeceğiz,” ifadesiyle ortak mücadele ruhunu vurguladı.

TİKA'ya Dair Anılar

TİKA’da çalıştığı dönemleri de anlatan Murteca, Türk yardımlarının Gazze’ye ulaşmasında önemli rol oynadığını, ancak işgalci devletin bu yardımları engellediğini aktardı.