TikTok, ABD'de Google Play Store ve App Store'a Geri Döndü

TikTok Uygulaması Yeniden Erişime Açıldı

ABD'de TikTok'un, kısa süreliğine kaldırıldığı Google Play Store ve App Store'a yeniden döndüğü bildirildi. NBC News tarafından yayınlanan habere göre, Google ve Apple yetkilileri, TikTok uygulamasının platformlardan tekrar erişilebilir hale geldiğini duyurdu.

19 Ocak'ta ABD'de uygulanan erişim engeli nedeniyle TikTok, bu iki platformdan kaldırılmıştı. Ancak engelin kaldırılmasıyla birlikte, ABD'deki kullanıcılar, Google Play Store ve App Store üzerinden TikTok'u yeniden indirebilecek.

Yasaklama Süreci ve Gelişmeler

Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde yasaklanacağını öngören yasayı 19 Ocak'ta uygulamış, ancak aynı gün içinde erişim yeniden sağlanmıştı. Trump, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını belirtirken, yasağın kaldırılması için uygulamanın %50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istemişti.

Trump, “TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Veri Güvenliği Kaygıları ve Gelecek

Öte yandan, Trump yönetiminin TikTok'un yasaklanmasını önlemek amacıyla veri güvenliği kaygılarına çözüm bulması gerekiyor. TikTok'un çatı şirketi ByteDance, Çin'e kayıtlı bir firma olduğundan, kullanıcı verilerini gerektiğinde devletle paylaşma yükümlülüğüne sahiptir.