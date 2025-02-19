TİP Başkanı Erkan Baş'tan BİRTEK-SEN Başkanı Türkmen'e Destek

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen'in tutuklanmasına sert tepki gösterdi ve işçi mücadelesinin yanında olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:56
TİP Başkanı Erkan Baş'tan BİRTEK-SEN Başkanı Türkmen'e Destek

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın Açıklamaları

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gaziantep'te bir grup işçinin gerçekleştirdiği eylemler sonrası tutuklanan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in yanında olduklarını ifade etti.

Basın Toplantısında Dikkat Çeken İfadeler

Meclis'te düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin dünyada en yüksek enflasyon oranlarından birine sahip olduğunu aktaran Baş, ülkede çalışan nüfusun yarısından fazlasının asgari ücretle geçindiğini hatırlattı. Baş, “Bir ayda asgari ücretle çalışanların iki katı kadar vergi toplanıyor ve bunun 4'te 1'i faizlere harcanıyor” dedi.

“Neredeyse nefes alışverişimize bile vergi kesilmiş” diyen Baş, 2025 yılında 3 trilyon liraya yakın vergi affı, teşvik ve indirim öngörüldüğünü vurgulayarak, “Vatandaşların bir ayda ödediği toplam verginin 4 katı patronlara peşkeş çekiliyor” şeklinde sözlerini sürdürdü.

İşsizlik ve Yoksulluk Sorunları

Baş, Türkiye’de işsizlik ve yoksulluğun artmaya devam ettiğini belirterek, “Türkiye'deki işsiz sayısı Yunanistan nüfusunu, yoksul sayısı ise Hollanda nüfusunu geride bırakmıştır” ifadesini kullandı.

Mehmet Türkmen'e Destek

Gaziantep'teki Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde başlatılan eylemler sonrasında gözaltına alınarak tutuklanan Mehmet Türkmen'in tutuklanmasına tepki gösteren Baş, “Hep birlikte Mehmet arkadaşımızın, işçilerin ve işçi sınıfının mücadelesinin yanında duracağız” dedi.

Soruşturmalara Eleştiri

Son olarak, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Emine Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Fatih Kapan hakkında soruşturma başlatılmasını da eleştirdi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında...

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında...

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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