Tiran'da AB-Batı Balkanlar Yatırım Forumu Başladı — "Yatırım İçin Tam Zaman"

AB-Batı Balkanlar Yatırım Forumu Tiran'da başladı

Tiran'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Yatırım Forumu, bölgeden üst düzey temsilciler, AB yetkilileri ve dünyanın dört bir yanından yatırımcıları bir araya getirerek ilk kez kapılarını açtı. Etkinlik, Kongre Sarayında yapıldı ve bölgenin ekonomik entegrasyonuna odaklanıyor.

Açılışa von der Leyen ve Rama katıldı

Forumun açılışına AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama katıldı. Açılış konuşmaları, bölgenin AB yolundaki ilerleyişi ve yatırım çağrıları etrafında şekillendi.

Von der Leyen: "Bu fırsatı kaçırmayın"

Von der Leyen, Batı Balkanlar'ın AB'ye katılma yolunda kararlı adımlar attığını vurgulayıp bunun ekonomik sonuçlarını bildiklerini söyledi. AB üyesi ülkelerin büyük ekonomik büyüme yaşadığına dikkat çeken von der Leyen, bölge ekonomilerinin hızlı büyümeye uygun olduğunu belirtti. "Batı Balkanlar Büyüme Planı"nı hatırlatan von der Leyen, planın önümüzdeki 10 yılda bölgesel GSYİH'yı ikiye katlamayı hedeflediğini söyledi ve yatırımcılara net mesajını iletti: "Bu fırsatı kaçırmayın. Batı Balkanlar'a yatırım yapmanın tam zamanı."

Rama: Batı Balkanlar entegre edilmeyi bekleyen bir çözümdür

Başbakan Edi Rama, Avrupa ve Batı Balkanlar tarihinin uzun süre beklentiler üzerine yazıldığını belirterek hayal kurmaktan vazgeçilmediğini ifade etti. Rama, bölgenin enerji, kritik ham maddeler, yapay zeka altyapısı ve ileri teknoloji üretimi gibi alanlarda Avrupa değer zincirlerini genişletebileceğini, çeşitlendirebileceğini ve güçlendirebileceğini vurguladı. Rama sözlerini, "Batı Balkanlar'ın çözülmesi gereken bir sorun değil, entegre edilmeyi bekleyen bir çözüm" şeklinde tamamladı.

Forumun gündemi ve hedefleri

Forumun ilk gününde, bölgedeki çeşitli projelere ilişkin niyet mektupları imzalandı; bu adımlar ülkeler arasında anlaşmaların öncüsü niteliği taşıyor. Etkinlik bugün ve yarın sürecek olup, bölge ve ötesinden kurum ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı panel tartışmalarıyla yatırım fırsatlarına odaklanacak.

AB Komisyonu tarafından desteklenen forumun hedefi, Batı Balkan ülkeleri ile AB üye devletleri arasındaki ekonomik işbirliğini ve yatırım olanaklarını güçlendirmek. Arnavutluk hükümetinin açıklamasına göre forum, bölgenin AB ile ekonomik entegrasyonunda stratejik bir an teşkil ederek doğrudan yabancı yatırım çekme, inovasyonu teşvik etme ve ekonomik entegrasyonu hızlandırma fırsatları sunuyor.

Gelecek adımlar

Forum, yatırımcılara yönelik somut fırsatları öne çıkarırken bölgenin AB sürecine ekonomik ivme kazandırmayı amaçlıyor. Katılımcıların imzaladığı niyet mektupları ve panel kararları, kısa vadede yatırım akışını ve işbirliklerini desteklemeye yönelik adımlar olarak takip edilecek.

