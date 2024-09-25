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Tiran'da Yolsuzluk İddialarına Protesto: Belediye Başkanı Veliaj'ın İstifası İsteniyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yolsuzluk iddialarına karşı yapılan protestolar sürüyor. Belediye Başkanı Veliaj'a istifa çağrısı yapılıyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:24
Tiran'da Yolsuzluk İddialarına Protesto: Belediye Başkanı Veliaj'ın İstifası İsteniyor

Tiran'da Protestolar Devam Ediyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, belediyedeki yolsuzluk iddialarına karşı düzenlenen protestolar hız kesmeden sürüyor. Protestocular, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifasını talep ediyor.

Protestoların Detayları

Muhalefette yer alan Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisi (PL) ile birlikte sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen protestoya, 27. kez katılım sağlandı. Protestocular, Tiran Belediyesi önünde toplanarak seslerini duyurdu.

Konuşmalar ve Talepler

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu, protestoda yaptığı konuşmada, "Asla pes etmeyeceğiz" dedi. Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve PD temsilcisi Dorjan Teliti, hedeflerine ulaşana kadar eylemlere devam edeceklerini duyurdu. PL Genel Sekreteri ve Tiran Belediye Meclisi üyesi Tedi Blushi ise, "Adaleti sağlamak için hiç kimse bizi durduramaz" açıklamasında bulundu.

Polis Önlemleri ve Olaysız Sona Erme

Protestoya katılanlar arasında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de bulunduğu gözlemlendi. Protesto sırasında, onlarca polis memuru güvenliği sağlama görevini üstlendi. Eylem, herhangi bir olay çıkmadan sona erdi.

Gözaltılar ve Ardından Gelen Protestolar

Bu protestolar, Mart sonunda eski belediye yetkililerinin "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek" suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından başlamıştı. Protestocular, daha önce düzenledikleri eylemler gibi, gösterilere devam edeceklerini açıkladı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yapıldı. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 27. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yapıldı. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 27. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yapıldı. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 27. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yapıldı. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 27. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yapıldı. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 27. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yapıldı. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 27. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yapıldı. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 27. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yapıldı. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 27. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yapıldı. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 27. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

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