Tırdan dökülen yük can aldı! Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Sivas’ta, Gürün-Darende kara yolunda bir tır, karşı şeride geçerek devrildi. Tırın devrilmesi ile dorsede bulunan yük, arkadan gelen aracın üzerine düştü. Yaşanan kaza sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Tır sürücüsü olan M.A’nın kontrolündeki alçıpan yüklü tır, sürücünün hakimeyi kaybetmesi ile karşı şeride geçti ve devrildi. O esnada Ç.K. tarafından sürülen 01 LE 212 plakalı araç, yan yatmış olan tırın dorsesinden düşen yükün altında kaldı. Kazada aracın sürücüsü Ç.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer 2 kişi ve tır sürücüsünün ise yaralandığı bildirildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara hastanelere sevk ederken, Ç.K.’nın cansız bedeni ise Gürün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.