TOGÜ ile İş Dünyası İş Birliği: MYO Eğitimleri Sektöre Uyumlu

TOGÜ'de düzenlenen YÖK-TOBB protokolü toplantısında meslek yüksekokulu müfredatlarının sektör ihtiyaçlarına göre güncellenmesi, uygulamalı eğitim ve stajlar konuşuldu.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:19
TOGÜ ile İş Dünyası İş Birliği: MYO Eğitimleri Sektöre Uyumlu

TOGÜ ile İş Dünyası İş Birliği: MYO Eğitimleri Sektöre Uyumlu

YÖK-TOBB protokolü kapsamındaki yürütme kurulu toplandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde (TOGÜ) gerçekleştirilen protokol yürütme kurulu toplantısında, meslek yüksekokullarının eğitim içeriklerinin sektör beklentilerine uygun şekilde güncellenmesi gündeme alındı.

Toplantı, TOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit başkanlığında yapıldı. Oturuma Rektör Danışmanı Prof. Dr. Onur Saraçoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Talip Keskin, meslek yüksekokulu müdürleri ile Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ve ticaret borsası temsilcileri katıldı.

Görüşmelerde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan "Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü" çerçevesinde atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantıda öne çıkan gündem maddeleri arasında müfredatların sektör taleplerine göre güncellenmesi, uygulamalı eğitimlerin artırılması ile staj ve işbaşı eğitim süreçlerinin geliştirilmesi yer aldı. Katılımcılar, üniversite ile iş dünyası arasındaki köprünün güçlendirilmesinin nitelikli iş gücü yetiştirme açısından önemini vurguladı.

Kararlaştırılan hedefler doğrultusunda, meslek yüksekokulu öğrencilerinin sektör ihtiyaçlarına doğrudan cevap verebilecek bilgi ve becerilerle donatılması amaçlanıyor.

TOKAT (İHA) - TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ’NDE (TOGÜ) YAPILAN PROTOKOL DOĞRULTUSUNDA MESLEK...

TOKAT (İHA) - TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ’NDE (TOGÜ) YAPILAN PROTOKOL DOĞRULTUSUNDA MESLEK YÜKSEKOKULLARININ EĞİTİM İÇERİKLERİNİN SEKTÖR BEKLENTİLERİNE UYGUN ŞEKİLDE GÜNCELLENMESİ MASAYA YATIRILDI.

TOKAT (İHA) - TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ’NDE (TOGÜ) YAPILAN PROTOKOL DOĞRULTUSUNDA MESLEK...

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
2
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı
3
II. Dünya Savaşı'nda Türklerin Kayıpları: Prof. Dr. Ali Satan'dan Çarpıcı Açıklamalar
4
Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti
5
ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı
6
MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu
7
Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı