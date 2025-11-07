TOGÜ ile İş Dünyası İş Birliği: MYO Eğitimleri Sektöre Uyumlu

YÖK-TOBB protokolü kapsamındaki yürütme kurulu toplandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde (TOGÜ) gerçekleştirilen protokol yürütme kurulu toplantısında, meslek yüksekokullarının eğitim içeriklerinin sektör beklentilerine uygun şekilde güncellenmesi gündeme alındı.

Toplantı, TOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit başkanlığında yapıldı. Oturuma Rektör Danışmanı Prof. Dr. Onur Saraçoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Talip Keskin, meslek yüksekokulu müdürleri ile Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ve ticaret borsası temsilcileri katıldı.

Görüşmelerde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan "Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü" çerçevesinde atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantıda öne çıkan gündem maddeleri arasında müfredatların sektör taleplerine göre güncellenmesi, uygulamalı eğitimlerin artırılması ile staj ve işbaşı eğitim süreçlerinin geliştirilmesi yer aldı. Katılımcılar, üniversite ile iş dünyası arasındaki köprünün güçlendirilmesinin nitelikli iş gücü yetiştirme açısından önemini vurguladı.

Kararlaştırılan hedefler doğrultusunda, meslek yüksekokulu öğrencilerinin sektör ihtiyaçlarına doğrudan cevap verebilecek bilgi ve becerilerle donatılması amaçlanıyor.

