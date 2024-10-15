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Tokat'ta 17 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Tokat'ın Zile ilçesinde 17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, 14'ü taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 18:42
Tokat'ta 17 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Tokat'ta Gıda Zehirlenmesi Olayı

Tokat'ın Zile ilçesinde, 17 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olay, doğum günü kutlaması sırasında bir öğrencinin getirdiği pastanın ardından gelişti.

Olayın Detayları

Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda bir öğrenci evde yaptırdığı yaş pastayı sınıf arkadaşlarıyla paylaştı. Ancak kısa süre içinde 17 öğrencide mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıktı.

Öğrencilerin Sağlık Durumu

Öğrencilerin durumu hemen okul yönetimine iletildi ve ardından Zile Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tedaviler sonucunda 14 öğrenci taburcu edilirken, 3 öğrencinin müşahede altında kaldığı öğrenildi.

Hastane Yetkililerinin Açıklamaları

Hastane yetkilileri, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve gerekli kontrollerin yapıldığını ifade etti.

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