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Tokat'ta Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Tokat'ta akrabalar arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti, bıçaklama sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 15:41
Tokat'ta Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Tokat'ta Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat ilinde, akrabalar arasında yaşanan bıçaklı bir kavga sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde meydana geldi.

Anlaşmazlık Büyüdü

Edinilen bilgilere göre, Ömer Y. (70) ve eşi Gülay Y. ile kayınbiraderi Birol G. (50) arasında ev satın alma meselesi yüzünden husumet vardı. Karşılaşan taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayın Seyri

Kavga sırasında, Muhammet Ali Y. (34), babasının darp edildiğini görerek dayısını bıçakladı. Olay yerinde bulunan sağlık ve polis ekipleri, ihbar üzerine hızla müdahale etti.

Ağır Yaralı Birol G. Kurtarılamadı

Ağır yaralanan Birol G., Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada darp edilen Ömer Y. ve oğlu Muhammet Ali Y. ise, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve ardından taburcu oldular.

Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ömer Y., Muhammet Ali Y. ve Gülay Y. gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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