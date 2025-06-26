DOLAR
39,83 -0,18%
EURO
46,61 0,26%
ALTIN
4.264,06 -0,15%
BITCOIN
4.259.476,12 0,75%

Tokat'ta Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi Düzenlendi

Tokat'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yılı anısına 'Atatürk Giysi Koleksiyonu' defilesi gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 23:11
Tokat'ta Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi Düzenlendi

Tokat’ta Atatürk'ün Anısına Defile

Tokat'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında muhteşem bir defile düzenlendi. Tokat Belediyesi tarafından Hıdırlık Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 'Atatürk Giysi Koleksiyonu' sergilendi.

Özgün Koleksiyonun Tanıtımı

Defilede, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Atatürk'ün askeri üniforması ile sivil yaşamında giydiği kıyafetlerden ilham alınarak oluşturulan 20 parçalık koleksiyon, kadın ve erkek mankenler tarafından sergilendi. Bu özel koleksiyon, katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Başkan Yazıcıoğlu'nun Teşekkürü

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, defile sonrası katılımcılara teşekkür ederek, “Güzel bir defile oldu. İzlemeye gelen bütün hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Tokat'ta, "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defilesi gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün...

Tokat'ta, "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defilesi gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Tokat Belediyesi tarafından Hıdırlık Tesisleri'nde defile düzenlendi.

Tokat'ta, "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defilesi gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün...

Tokat'ta, "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defilesi gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Tokat Belediyesi tarafından Hıdırlık Tesisleri'nde defile düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
2
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: Arama Çalışmaları Devam Ediyor
3
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: İki Kişi Hayatını Kaybetti
4
Tarım Bakanı Yumaklı, Eğirdir Gölü için 21 Milyar Liralık Su Eylem Planını Açıkladı
5
Zonguldak'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
6
Bursa'da Kaybolan Kişinin Cesedi Boğazköy Barajı'nda Bulundu
7
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?