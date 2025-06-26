Tokat'ta Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi Düzenlendi

Tokat’ta Atatürk'ün Anısına Defile

Tokat'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında muhteşem bir defile düzenlendi. Tokat Belediyesi tarafından Hıdırlık Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 'Atatürk Giysi Koleksiyonu' sergilendi.

Özgün Koleksiyonun Tanıtımı

Defilede, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Atatürk'ün askeri üniforması ile sivil yaşamında giydiği kıyafetlerden ilham alınarak oluşturulan 20 parçalık koleksiyon, kadın ve erkek mankenler tarafından sergilendi. Bu özel koleksiyon, katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Başkan Yazıcıoğlu'nun Teşekkürü

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, defile sonrası katılımcılara teşekkür ederek, “Güzel bir defile oldu. İzlemeye gelen bütün hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Tokat'ta, "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defilesi gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Tokat Belediyesi tarafından Hıdırlık Tesisleri'nde defile düzenlendi.

Tokat'ta, "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defilesi gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Tokat Belediyesi tarafından Hıdırlık Tesisleri'nde defile düzenlendi.