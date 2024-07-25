Tokat'ta Muhtarlar Arasındaki Silahlı Kavga

Tokat'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ın Kabatepe köyünde, eski muhtar Mustafa Ceylan ile yeni muhtar D.D. arasında meydana gelen silahlı çatışmada, bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Olayın Gelişimi

Eski muhtar Mustafa Ceylan, tarlada çalışırken yeni muhtar D.D. ile karşı karşıya geldi. Aralarında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Yaralanmalar

Olay sırasında Mustafa Ceylan, yanında bulunan kızı Tülin Ceylan ve köy muhtarı D.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Hayatını Kaybeden ve Durum Bilgisi

Maalesef, Mustafa Ceylan hastanede hayatını kaybederken, kızı Tülin Ceylan'ın durumu ağır, D.D. ise bacağından yaralandı.

Güvenlik Önlemleri

Bölgedeki olayların sürmemesi amacıyla güvenlik güçleri, hastane bahçesinde toplanan tarafların arasındaki gerilimi önlemek için gerekli güvenlik tedbirlerini artırdı.

Tokat'ta eski ve yeni muhtar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine köye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Ceylan hayatını kaybetti, Tülin Ceylan'ın durumunun ağır olduğu, D.D'nin ise bacağından yaralı olduğu belirtildi.