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Tokat'ta Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangını için ekipler seferber oldu. Vali Köklü, yangının kontrol altına alınacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 18:33
Tokat'ta Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Tokat'ta Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık bir alanda meydana gelen yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangın, Tepekışla köyü yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlak verdi.

Yangının ihbar edilmesi üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere karadan müdahale etmekte ve yangının büyümesini önlemek için çaba sarf etmektedir.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesine çalışılıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesine çalışılıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesine çalışılıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesine çalışılıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesine çalışılıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesine çalışılıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesine çalışılıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesine çalışılıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesine çalışılıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesine çalışılıyor.

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