Tokat'ta Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık bir alanda meydana gelen yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangın, Tepekışla köyü yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlak verdi.

Yangının ihbar edilmesi üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere karadan müdahale etmekte ve yangının büyümesini önlemek için çaba sarf etmektedir.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesine çalışılıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesine çalışılıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesine çalışılıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesine çalışılıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesine çalışılıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesine çalışılıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesine çalışılıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesine çalışılıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesine çalışılıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesine çalışılıyor.