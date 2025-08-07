Tokat'ta Orman Yangınının İzleri Dronla Görüntülendi

Tokat'ta Söndürülen Orman Yangınının İzleri

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, dün çıkan orman yangınının izleri, dronla görüntülendi. Karanlık Dere mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlak veren yangın, ekiplerin yoğun çabaları neticesinde kontrol altına alındı.

Yangının hemen ardından, olay yerine jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çevre il ve ilçelerden gelen destek ekipleriyle birlikte, yangın kısa sürede söndürüldü.

Gece boyunca süren soğutma çalışmaları sonrasında, zarar gören yaklaşık 50 hektarlık alan dronla görüntülendi. Bu görüntülerde, yanan alan ve Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin tedbir amaçlı bekleyişleri yer alıyor.

Yangın sonrası, başlatılan soruşturma kapsamında, elektrik kesintisi sonrası devreye giren bir GSM operatörüne ait baz istasyonunun jeneratöründen kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili olarak, şirketin taşeron elektrik işlerini yürüten tekniker O.R. (78) gözaltına alınmıştı.

