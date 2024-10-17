Tokat'ta Otomobil Bagajındaki Silah Kaçakçılığı Engellendi

Tokat'ta Kaçak Silah Operasyonu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen bir yol uygulamasında, otomobilin bagajında gizlenmiş 3 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Olayın Detayları

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol uygulaması esnasında bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramada, araç bagajında 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve toplamda 123 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına Alma İşlemleri

Otomobilde bulunan 2 şüpheli, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu kişilere yönelik adli işlemler başlatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil bagajına gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 123 tabanca fişeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.