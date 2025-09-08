Tokayev'den Tek Meclis Önerisi: Senato Kaldırılsın, Referandum 2027

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Meclis ve Senato'dan oluşan parlamento yapısına ilişkin köklü bir değişiklik önererek, üst kanat Senato'nun feshedilmesini ve ülkenin tek meclisli sisteme geçirilmesini teklif etti.

Konuşmanın çerçevesi ve gerekçesi

Tokayev, parlamentoda yeni dönemin açılışı dolayısıyla yaptığı geleneksel halka sesleniş konuşmasında, "Yapay Zeka Çağında Kazakistan" adı verilen konuşmasında yeni bir siyasi reformu duyurdu. Tokayev, bu kez parlamentoda yapılacak reformun yapay zeka çağında ülkesinin sosyoekonomik kalkınmasının geleceğini ciddi şekilde etkileyecek bir değişiklik olduğunu vurguladı.

Ülkede bu konunun son 20 yıldır tartışıldığını hatırlatan Tokayev, devlet sisteminin gelişmesi ve vatandaşların siyasal kültür düzeyinin yükselmesini dikkate alarak bu önemli reformu kamuoyunun tartışmasına açmanın zamanının geldiğini belirtti.

Önerinin içeriği ve takvimi

Tokayev, Senato'nun 1995'te zor siyasi koşullar altında kurulduğunu ve kendisinin de 10 yıl boyunca Senato Başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak, "Bu nedenle, bu kürsüden parlamento reformu hakkında konuşmam kolay değil ancak buna rağmen bugün yakın gelecekte ülkemizde tek meclisli bir parlamento kurulmasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Reformun önemine işaret eden Cumhurbaşkanı, bunun aceleye getirilmeyeceğini, teklifin önce bir yıl kamuoyu tartışmasına açık kalacağını ve daha sonra 2027'de referandumla halka sunulacağını söyledi. Referandum sonucuna göre gerekli Anayasa değişikliklerinin yapılabileceğini belirtti.

Tokayev, ayrıca söz konusu ortak karar alınırsa Meclis'in yalnızca parti listeleriyle seçilmesi gerektiğine inandığını belirterek, "Meclis'in yalnızca parti listeleriyle seçilmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Son olarak Cumhurbaşkanı, mevcut Senato'nun referanduma kadar görevine devam edeceğini de sözlerine ekledi.