TOKİ, Antakya Gülderen Mahallesi'nde 2.681 Afet Konutunu Tamamladı

Antakya Gülderen Mahallesi’ne Yeni Bir Soluk: 2.681 Afet Konutu Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde yer alan 310 dönüm arazi üzerine inşa edilen 2.681 afet konutu tamamlandı.

6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında etkilenen illerin yeniden inşa süreçleri devam ediyor. Bakanlık açıklamasına göre, günde ortalama 1.500 konut tamamlanarak, yıl sonunda 200 milletten fazla yeni konut teslim edilmesi planlanıyor.

Hatay'da deprem sonrası 26 binden fazla konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edilirken, bu rakamın yıl sonuna kadar 44 binin üzerine çıkması bekleniyor. 2025 yılı sonunda ise 158 binden fazla konut ve iş yerinin teslim edilmesinin hedeflendiği bildiriyor.

İlk Tepkiler ve Umut Dolu Yüzler

Bakan Murat Kurum, sosyal medya aracılığıyla Gülderen Mahallesi’ndeki konutlar hakkında bir paylaşımda bulundu ve depremzede vatandaşların duygularını yansıtan bir video paylaştı. Bakan Kurum, "Çalışıyoruz, üretiyoruz ve sonra milletimizin gönlünden kopan 'Allah razı olsun' duasını duyuyoruz ya, işte bu her şeye bedel" dedi.

Konutuna yerleşen Hatice Ateş, kuradan ev çıktığını öğrendiğinde yaşadığı mutluluğu da şu şekilde dile getirdi: "Eve geldiğimizde 'Gerçekten bizim mi?' diye düşündüm. Çok şükür yerleştik. Evim çok güzel, çevre ışıl ışıl. Bakanımız Murat Kurum ve bütün yetkililerin sayesinde biz evimize kavuştuk. Onlar olmasa, devletimiz olmasa kim yaptıracaktı? Allah razı olsun."

Bir diğer hak sahibi Yalçın Konak ise, "Evlerin, binaların bu kadar hızlı yükselmesi bizleri çok şaşırttı. Bize umut verdi. İşçilik, malzeme kalitesi ve evin planlaması gerçekten çok güzel,” diyerek TOKİ’ye teşekkür etti. Konak, ayrıca Bakan Kurum’un gece gündüz demeden insanları desteklediğini belirterek, "Evlerimizde artık huzurlu, güvenli bir şekilde yaşamayı umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Bakanlığınca, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde 310 dönüm arazi üzerindeki 2 bin 681 afet konutunun yapımı tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Bakanlığınca, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde 310 dönüm arazi üzerindeki 2 bin 681 afet konutunun yapımı tamamlandı.