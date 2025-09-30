Tokyo ve Seul, Kuzey Kore'nin 'Tam Nükleersizleştirilmesi' İçin ABD ile Üçlü İşbirliğini Vurguladı

Tokyo ve Seul, ABD ile Üçlü İşbirliğini Vurguladı: Kuzey Kore'nin 'Tam Nükleersizleştirilmesi'

Busan buluşmasında güvenlik, demografi ve afet koordinasyonu ön plana çıktı

Kyodo ajansının aktardığına göre Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Busan kentinde bir araya geldi.

İşiba ve Lee görüşmede, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması amacıyla ABD ile ikili ve üçlü işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.

Liderler ayrıca güvenlik alanında yakın iletişim, düşen doğum oranları ve doğal afetlerle mücadelede koordinasyonun güçlendirilmesi konularında işbirliğinin artırılması üzerinde anlaştı.

Görüşme sonrası açıklama yapan İşiba, lider düzeyindeki karşılıklı ziyaretlerden memnun olduklarını ve bunların sıklaştırılabileceğini belirterek, 'Bunlar son derece önemli. 'Mekik' (diplomasisi) adına yakışır şekilde bu ziyaretlerin sıklığını artırmak mümkün.' ifadelerini kullandı.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Direktörü Wi Sung-lac ise zirveyi 'hızla değişen jeopolitik ortamda ikili ilişkileri genişletebilecek platform' olarak niteledi.

Toplantı, bölgesel güvenlik ve işbirliğinin derinleştirilmesi yönünde güçlü mesajlar verdi.