Tom Barrack: ABD Hizbullah’a Müdahale Etmeyecek, İsrail Güney Lübnan’dan Çekilmeyecek

Tom Barrack, ABD'nin Hizbullah'a askeri müdahale etmeyeceğini ve İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmeyeceğini açıkladı; Hizbullah'a ayda 60 milyon dolar aktarıldığını iddia etti.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 15:21
Tom Barrack: ABD Hizbullah’a Müdahale Etmeyecek, İsrail Güney Lübnan’dan Çekilmeyecek

Tom Barrack: ABD Hizbullah’a müdahale etmeyecek, İsrail güney Lübnan’dan çekilmeyecek

BAE merkezli Sky News Arabia’ya konuşan ABD temsilcisinden net mesajlar

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, BAE merkezli Sky News Arabia’ya verdiği demeçte, ülkesinin Hizbullah ile ilgili hiçbir askeri müdahalede bulunmayacağını açıkladı.

Barrack, "Ne kendi kuvvetlerimiz aracılığıyla ne de ABD Merkez Komutanlığı aracılığıyla Hizbullah’a karşı hareket geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aynı konuşmada Barrack, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki beş noktadan çekilmeyeceğini vurgulayarak bölgedeki askeri duruşun korunacağını belirtti.

Barrack, Hizbullah ve İran için "başları koparılması gereken yılanlar" benzetmesini yaptı: "Hizbullah da bizim düşmanımız, İran da bizim düşmanımız. Bu yılanların başlarını kesip finansmanlarını engellemeliyiz."

Lübnan hükümetine yönelik eleştirilerde bulunan Barrack, örgütün silahsızlandırılması konusunda somut adım eksikliği olduğuna dikkat çekti: "Lübnan’ın yaptığı tek şey konuşmak, somut bir eylemde bulunulmadı."

Barrack ayrıca, Hizbullah’ın askeri ve ekonomik olarak güçlendiğini iddia ederek örgüte yaklaşık ayda 60 milyon dolar dış kaynak aktarıldığını öne sürdü.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Demre Toptancı Halinde Patlama: 4 Kişi Yaralandı
2
Bakan İbrahim Yumaklı Sivas'ta Tarım ve Hayvancılık Desteklerini Açıkladı
3
Bolu Yuva köyü su zehirlenmesi davasında 5 sanığın yargılanması sürüyor
4
Özgür Özel İstanbul Adliyesi'nde: Özgür Çelik ve 26 Sanığın Davasını Takip Etti
5
Singapur: İsrail'in Batı Şeria'yı Tek Taraflı İlhakı Uluslararası Hukuka Aykırı
6
Çorum Alaca'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı
7
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci MHP Listesinden Çıkarıldı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta