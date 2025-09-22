Tom Barrack: ABD Hizbullah’a müdahale etmeyecek, İsrail güney Lübnan’dan çekilmeyecek

BAE merkezli Sky News Arabia’ya konuşan ABD temsilcisinden net mesajlar

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, BAE merkezli Sky News Arabia’ya verdiği demeçte, ülkesinin Hizbullah ile ilgili hiçbir askeri müdahalede bulunmayacağını açıkladı.

Barrack, "Ne kendi kuvvetlerimiz aracılığıyla ne de ABD Merkez Komutanlığı aracılığıyla Hizbullah’a karşı hareket geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aynı konuşmada Barrack, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki beş noktadan çekilmeyeceğini vurgulayarak bölgedeki askeri duruşun korunacağını belirtti.

Barrack, Hizbullah ve İran için "başları koparılması gereken yılanlar" benzetmesini yaptı: "Hizbullah da bizim düşmanımız, İran da bizim düşmanımız. Bu yılanların başlarını kesip finansmanlarını engellemeliyiz."

Lübnan hükümetine yönelik eleştirilerde bulunan Barrack, örgütün silahsızlandırılması konusunda somut adım eksikliği olduğuna dikkat çekti: "Lübnan’ın yaptığı tek şey konuşmak, somut bir eylemde bulunulmadı."

Barrack ayrıca, Hizbullah’ın askeri ve ekonomik olarak güçlendiğini iddia ederek örgüte yaklaşık ayda 60 milyon dolar dış kaynak aktarıldığını öne sürdü.