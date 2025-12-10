Topçu: Türkiye savunma sanayisinde olağanüstü atılımlar — OMÜ Savunma Sanayi Günleri

Topçu: Türkiye savunma sanayisinde olağanüstü atılımlar — OMÜ'de Savunma Sanayi Günleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi ev sahipliğinde, IEEE Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Günleri yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlik; akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrencilerin bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaştığı oturumlarla sürdü.

Açılışta vurgulananlar

Prof. Dr. Yıldıray Topçu, etkinliğin açılış konuşmasında savunma sanayisindeki gelişmelere dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Ülkemiz, savunma sanayi alanında özellikle son yıllarda olağanüstü atılımlar gerçekleştirdi. Savunma sanayi alanında güçlü olmak, her an hazır olmak ve bu gücü sürdürülebilir kılmak çok önemli. Bu alanda yapılan her çalışma bu açıdan son derece kıymetlidir ama yeterli değildir; daha fazlasına ihtiyaç vardır. Savunma sanayi deyince de sadece bir kariyer fırsatı olarak düşünülmemeli. Bu alanın etik ve insani boyutunu da mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Türkiye gibi bu gücü barışçıl ve insanlık yararına kullanabilecek ülkelerin, bu bilinçle yetişmiş mühendislere ihtiyacı var".

Etkinlik programı ve sektör temsilcileri

Programın ilk oturumlarında savunma sanayisinin önde gelen kurumlarından uzman isimler öğrencilerle buluştu. Katılımcılar, sektördeki güncel gelişmeler, kariyer fırsatları ve mühendisliğin rolü hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

ASPİLSAN Bilgi Teknolojileri Müdürü Mehmet Öztürk, ASELSAN Lider Mühendisi Tuğçe Yağcıoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) Abdurrahman Er ve Recep Gülçiçek ile TUSAŞ’tan Gökçen Arslan ilk gün sunumlarını gerçekleştirdi. Oturumlar, sektörel deneyim aktarımı ve soru-cevaplarla devam etti.

İkinci gün: TUSAŞ sunumu ve genç mühendisler

Etkinliğin ikinci gününde TUSAŞ adına sunum yapan Ahmet Ethem Danış, şirketin çalışma kültürünü, sunduğu fırsatları ve genç mühendislere sağlanan gelişim imkânlarını anlattı. Danış, sunum sonrasında öğrencilerin yönelttiği soruları yanıtlayarak TUSAŞ projeleri, kariyer yolları ve mühendislik alanındaki beklentiler hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Kapanış

Program, konuşmacılara teşekkür plaketi takdimi ile sürdü ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Etkinlik, OMÜ bünyesindeki öğrenciler ile akademik ve sektörel aktörleri bir araya getirerek savunma sanayisine ilişkin farkındalığı artırdı.

PROF. DR. YILDIRAY TOPÇU