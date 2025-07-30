Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın Şehadet Haberi Ailesine Ulaştı

Edirne'de meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın şehadet haberi, Osmaniye'deki ailesine ulaşmış durumda. 25 yaşındaki Çakır'ın Haraz Mahallesi'nde yaşayan ağabeyi Murat Çakır'a, askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde bu acı haber verildi.

Haberin ardından, evin önüne taziye çadırı kurulmuş ve çevresine Türk bayrakları asılmıştır. Aile yakınları ve vatandaşlar, çadıra gelerek başsağlığı dileklerini iletmişlerdir.

Öte yandan, anne ve babası merhum olan şehit Çakır'ın geçen yıl evlendiği öğrenilmiştir. Edirne'deki kaza sonrasında ağır yaralanan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Edirne'deki askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın şehadet haberi, Osmaniye'deki ailesine ulaştırıldı.