Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın 'Benimle, Cumhuriyetle' Projesi: 102 Köyde Gençlik Atılımı

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından, gençlerin öncülüğünde Cumhuriyet'in 102. yılına özel hazırlanan 'Benimle, Cumhuriyetle' projesinin tanıtımı Feriye'de gerçekleştirildi. Etkinlikte proje hedefleri, yerelde başlayacak gençlik çalışmaları ve projeyle sağlanması planlanan toplumsal etki paylaşıldı.

Seçkin Karataş'ın vurguları

TOG Genel Müdürü Seçkin Karataş, toplantıda Cumhuriyet ile gençliğin dönüştürücü gücüne dikkat çekti. Karataş, "Toplum Gönüllüleri Vakfı ve gençler olarak Cumhuriyeti sadece bir yönetim biçimi olarak algılamıyoruz. Bunu halkın kendi kaderini belirleme hakkı olarak görüyor, bunun için sorumluluk alınması gerektiğini düşünüyoruz ve biz, o kaderin gençlerin ellerinde sürekli yenilenerek şekilleneceğine inanıyoruz. Yeter ki gençlere alan açılsın. Bizler, TOG olarak 23 yıldır gençlerin potansiyeline inanıyor, gönüllülüğü bir adım ileri taşıyıp onları liderliğe hazırlıyoruz."

Karataş, ayrıca yetişkinlerin deneyimiyle gençlerin enerjisinin birleştiği çalışmalara dikkat çekerek, binlerce toplum gönüllüsü gencin kadın haklarından teknolojiye, tarımdan eğitime kadar pek çok alanda 'Gelecek Benimle' diyerek hareket ettiğini ve 'Benimle, Cumhuriyetle' projesinin bu inancın güçlü bir ifadesi olduğunu belirtti.

Orhan Karal: Cumhuriyet sorumluluk gerektirir

TOG Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karal, Cumhuriyet'in geçmişten kalan bir armağan olmadığını, her gün yeniden sahip çıkılması gereken bir sorumluluk olduğunu söyledi. Projenin önemine değinen Karal, şunları kaydetti:

"'Benimle, Cumhuriyetle' projesiyle gençler, ülkemizin dört bir yanında 102 köyde 102 gençlik çalışmasıyla sorumluluklarının farkında olduklarını inançla, azimle vurguluyor. 13 farklı temada fikirlerini gerçeğe dönüştürerek yerelde değişim yaratmaya hazırlanıyorlar. Gençlerin geliştirdiği fikirler, ihtiyaç duyacakları kaynak ve destekle buluşturularak hayata geçecek. Cumhuriyetin sunduğu değerleri yalnızca anmak değil, yaşatmayı ve geleceğe taşımayı hedefleyen bu yolculuk, gençleri yerel kalkınmanın savunucusu yapmayı, kırsal ve yarı kentsel bölgelerde fırsat eşitliğini artırmayı, liderlik, proje yönetimi ve iletişim becerilerini geliştirmeyi de amaçlıyor. Bugün 102 köyde başlattığımız bu yolculuk, 103. yılda, 104. yılda daha fazla gence, daha fazla hayale ulaşacak. Bu bir anma değil, gençlerle birlikte bir dayanışma çağrısı."

Gençlerin çalışmalarından örnekler

Toplantıda toplum gönüllüsü gençler, Türkiye'nin farklı bölgelerinde başlatılan örnek projeleri aktardı. Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Samsun, Sivas ve Tokat'ta yürütülen 13 farklı proje ile illere değer katılmaya başlandığı vurgulandı.

Etkinlik, Grup Gündoğarken'in Cumhuriyet'in 102. yılına özel repertuvarıyla sahne almasıyla son buldu.

Proje hakkında

'Benimle, Cumhuriyetle' projesi, 102 köyde 102 gençlik çalışması olarak başlatıldı. Proje kapsamında 2 binden fazla Toplum Gönüllüsü genç, eğitim, kültür ve sanat, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, ekoloji, teknoloji, toplumsal barış, hukuk üstünlüğü, tarım ve hayvancılık, sağlık, yaşlılık, çocuk hakları ve afet çalışmaları olmak üzere 13 farklı temada fikirlerini gerçeğe dönüştürmeye çalışacak.

Projeyle en az 20 bin kişiye doğrudan erişim hedefleniyor; amaç, Cumhuriyet'in eşitlik, dayanışma ve umut ilkelerini sahada somutlaştırmak. Gençlerin yerelde toplumsal fayda üreten liderler olarak görev alması hedefleniyor.

