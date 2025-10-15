Toprağın Kadınları Sergisi Ankara'da: Dilek Yurdakul'la Mevsimlik Tarım İşçileri

Dilek Yurdakul'un Şanlıurfa'daki kadın mevsimlik tarım işçilerini konu alan 31 fotoğrafı, Toprağın Kadınları sergisiyle Arı Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergileniyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 20:14
Toprağın Kadınları Sergisi Ankara'da: Dilek Yurdakul'la Mevsimlik Tarım İşçileri

Toprağın Kadınları Sergisi Ankara'da

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla açılan sergi, Dilek Yurdakul'un Şanlıurfa'daki kadın mevsimlik tarım işçilerinin yaşamına odaklanan 31 fotoğrafını sanatseverlerle buluşturuyor. Etkinlik, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şereflikoçhisar Belediyesi ve Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADUM) işbirliğiyle Arı Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

Sergi ve amacı

Sergi, kadın emeğini görünür kılmayı ve tarım işçilerinin yaşam koşullarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Fotoğraflar, mevsimlik tarım zincirini ayakta tutan ancak en çok zorluk yaşayan kadınların yaşam öykülerini ve emeklerini yansıtıyor.

Sanatçı Dilek Yurdakul

Dilek Yurdakul, açılışta AA muhabirine asıl mesleğinin avukatlık olduğunu ancak fotoğrafçılık serüveninde 200'ü aşkın ödül kazandığını söyledi. Yurdakul, fotoğrafçılığa seyahat fotoğraflarıyla başladığını ve Ankara'da yaşayan bir Urfalı olarak projede özellikle kadınların temiz suya erişim sorunlarını gözlemlediğini belirtti. Altı ay süren projede yaşam koşullarını birebir fotoğrafladığını vurguladı.

Yurdakul'ın sözleri: Kadınların, çocukların bu zor yaşam koşullarını sanatla bir arada getirerek duyurmak bir adalet çağrısı aslında. Çünkü Türkiye'nin tarım zincirini ayakta tutan kesim onlar ama en büyük zorluk çekenler yine onlar.

Küratörün mesajı

Serginin küratörü KADUM Direktörü Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Şanlıurfa milletvekilliği döneminde mevsimlik tarım işçilerini Meclis'te gündeme getirdiklerini anlattı. Uslu, bu konudaki farkındalığın kendisinde bir vicdan borcu bıraktığını, Dilek Yurdakul ile konuyu sanatsal bir dille görünür kılmak istediklerini ifade etti.

Uslu, fotoğrafların binlerce kare arasından titizlikle seçildiğini, çalışmanın 2010'dan bu yana süren çabalara rağmen hâlâ uzun bir yol olduğuna işaret ettiğini söyledi. Bu sergiyi sözden çok eyleme dikkat çeken bir vicdan çağrısı olarak nitelendirdi.

Ziyaret bilgileri

Sergi, 22 Ekim'e kadar Arı Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilir.

"15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla sanatçı Dilek Yurdakul'un kadın mevsimlik tarım...

"15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla sanatçı Dilek Yurdakul'un kadın mevsimlik tarım işçilerinin hayatını konu edinen fotoğraflarının yer aldığı, "Toprağın Kadınları" sergisi, sanatseverlerle buluştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şereflikoçhisar Belediyesi ve Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADUM) işbirliğiyle Arı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergi, kadın emeğini görünür kılmayı ve tarım işçilerinin yaşam koşullarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

"15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla sanatçı Dilek Yurdakul'un kadın mevsimlik tarım...

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Katar Emiri'nden Tebrik: Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na Katılmayı Garantiledi
2
Erzincan'da Midesinden 780,69 g Eroin Çıkarılan 2 İranlı Tutuklandı
3
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
4
İstanbul'da 'Tatil Yıldızı' Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Tutuklandı
5
Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
6
Şırnak Üniversitesi 2025-2026 Açılış Töreni: Mustafa Şentop İlk Dersi Verdi
7
Vakıflar Kanunu Teklifi Komisyona Sunuldu: Turizm ve Marina Düzenlemeleri

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor