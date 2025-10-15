Toprağın Kadınları Sergisi Ankara'da: Dilek Yurdakul'la Mevsimlik Tarım İşçileri

Toprağın Kadınları Sergisi Ankara'da

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla açılan sergi, Dilek Yurdakul'un Şanlıurfa'daki kadın mevsimlik tarım işçilerinin yaşamına odaklanan 31 fotoğrafını sanatseverlerle buluşturuyor. Etkinlik, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şereflikoçhisar Belediyesi ve Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADUM) işbirliğiyle Arı Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

Sergi ve amacı

Sergi, kadın emeğini görünür kılmayı ve tarım işçilerinin yaşam koşullarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Fotoğraflar, mevsimlik tarım zincirini ayakta tutan ancak en çok zorluk yaşayan kadınların yaşam öykülerini ve emeklerini yansıtıyor.

Sanatçı Dilek Yurdakul

Dilek Yurdakul, açılışta AA muhabirine asıl mesleğinin avukatlık olduğunu ancak fotoğrafçılık serüveninde 200'ü aşkın ödül kazandığını söyledi. Yurdakul, fotoğrafçılığa seyahat fotoğraflarıyla başladığını ve Ankara'da yaşayan bir Urfalı olarak projede özellikle kadınların temiz suya erişim sorunlarını gözlemlediğini belirtti. Altı ay süren projede yaşam koşullarını birebir fotoğrafladığını vurguladı.

Yurdakul'ın sözleri: Kadınların, çocukların bu zor yaşam koşullarını sanatla bir arada getirerek duyurmak bir adalet çağrısı aslında. Çünkü Türkiye'nin tarım zincirini ayakta tutan kesim onlar ama en büyük zorluk çekenler yine onlar.

Küratörün mesajı

Serginin küratörü KADUM Direktörü Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Şanlıurfa milletvekilliği döneminde mevsimlik tarım işçilerini Meclis'te gündeme getirdiklerini anlattı. Uslu, bu konudaki farkındalığın kendisinde bir vicdan borcu bıraktığını, Dilek Yurdakul ile konuyu sanatsal bir dille görünür kılmak istediklerini ifade etti.

Uslu, fotoğrafların binlerce kare arasından titizlikle seçildiğini, çalışmanın 2010'dan bu yana süren çabalara rağmen hâlâ uzun bir yol olduğuna işaret ettiğini söyledi. Bu sergiyi sözden çok eyleme dikkat çeken bir vicdan çağrısı olarak nitelendirdi.

Ziyaret bilgileri

Sergi, 22 Ekim'e kadar Arı Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilir.

