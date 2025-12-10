Topraklı ve Topraksız Seralarda Modern Üretim Yöntemleri — Düzce Üniversitesi Konferansı

Konferans Detayları

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü tarafından, Ziraat Fakültesi Konferansları kapsamında düzenlenen "Topraklı ve Topraksız Seralarda Modern Üretim Yöntemleri" başlıklı konferans, öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Programa konuşmacı olarak katılan Egemen Çakır, seracılık teknolojilerinin günümüzde ulaştığı nokta ve sektörün geleceğine dair kapsamlı bir sunum yaptı. Çakır, firmanın faaliyetleri hakkında bilgi vererek, tamamen yerli sermaye ile faaliyet gösterdiklerini, yaklaşık 25 yıllık sektör deneyimine sahip olduklarını ve 35’ten fazla mühendisin görev yaptığı güçlü bir Ar-Ge altyapısıyla üretim kapasitelerini geliştirdiklerini belirtti.

Sera Sistemleri ve Seçim Kriterleri

Sunumunda modern seracılığın temel prensiplerini geniş bir çerçevede ele alan Çakır, seralarda kullanılan sistemlerin neden bölgeden bölgeye ve yatırım türüne göre farklılık gösterdiğini örneklerle açıkladı. Sistem seçiminde belirleyici olan faktörleri şu şekilde sıraladı: bitkiden istenen verim, pazar talebi ve pazara yakınlık, yatırımcının bütçesi, üretim amacı ve yatırım yapılacak bölgenin iklim şartları.

Çakır ayrıca topraklı ve topraksız seralarda kullanılan üretim yöntemlerinin teknik ve uygulamalı farklılıklarını anlatarak, sera sistemlerinin gruplandırılması ve alt başlıklarını detaylandırdı. Sunum, uygulama örnekleri ve karşılaştırmalarla dinleyicilere pratik bir bakış açısı sundu.

Öğrencilere Yönelik Öneriler

Konferansın son bölümünde öğrenciler için mezuniyet sonrası uzmanlaşabilecekleri alanlara yönelik önerilerde bulunan Egemen Çakır, seracılık sektöründe ihtiyaç duyulan yetkinlikler ve kariyer imkânları hakkında yol gösterici bilgiler paylaştı. Katılımcılara sektörde rekabetçi olabilmek için teknik bilgi ve uygulama deneyimi kazanmanın önemini vurguladı.

