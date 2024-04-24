Toz taşınımıyla birlikte Türkiye'yi kaplayan çöl tozları: Uzmanlar uyarıyor

Türkiye'nin Üzerini Örten Toz Bulutları: Uzmanlardan Uyarılar

Çöl tozunun etkisiyle görüş mesafesinde düşüş ve hava kalitesinde azalma yaşanan Türkiye'de, uzmanlar, toz taşınımının nedenleri ve olası etkileri konusunda uyarılarda bulunuyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, küresel ısınmanın etkisiyle çöl tozlarının Türkiye'yi daha fazla etkileyeceğini belirtirken, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, çöl tozunun oluşumu ve etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Toz Taşınımının Sebepleri ve Beklenen Etkiler

Prof. Dr. Murat Türkeş, çöl tozlarının kuvvetli yüzey rüzgarlarıyla havaya taşındığını ve Türkiye'nin Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgeleriyle etkileşim halinde olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre, toz taşınımı özellikle Balkanlar ve Batı Anadolu'da yoğunlaşırken, etkisinin 1-2 gün daha süreceği tahmin ediliyor.

Astım ve Alerji Hastalarına Öneriler

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, çöl tozlarının astım ve bahar alerjisi gibi rahatsızlıkları olanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurgulayarak, maske kullanımını öneriyor. Yaşar, çöl tozlarının doğanın gübresi olduğunu belirterek, tarım faaliyetleri ve denizler için önemini vurguluyor.

Ankara Valiliği'nden Meteorolojik Uyarı

Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen lodos ve fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarıyor. Rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye kadar çıkabileceği belirtilirken, toz taşınımıyla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.