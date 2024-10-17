Trablus'ta 11 Yıl Aradan Sonra Uluslararası Kitap Fuarı Düzenlendi

Trablus'ta Uluslararası Kitap Fuarı Yeniden Kapılarını Açtı

Libya'nın başkenti Trablus, 11 yıl aradan sonra uluslararası bir kitap fuarına ev sahipliği yaparak, kitap severleri ve yayınevlerini bir araya getirdi. Fuar, Libya Başsavcılığı himayesinde düzenlendi ve bu yıl "Başsavcılık Uluslararası Kitap Fuarı" ismiyle anıldı.

Katılımcılarıyla Zenginleşen Fuar

Toplamda 19 ülkeden 400'e yakın yayınevinin katılım gösterdiği fuar, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Suriye ve Irak gibi birçok ülkeden katılımcıyı da bünyesinde barındırıyor.

Önemli İsimlerin Katıldığı Açılış Töreni

Açılış töreninde, Libya Adalet Bakanı Halime İbrahim ve Libya Başsavcısı Sıddık es-Sur da yer aldı. Başsavcı es-Sur, fuarın Libyalıların okuma ve bilgi edinme haklarının güçlendirilmesi amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Yayınevi ve Katılımcılara Teşekkür

Es-Sur, Libya, Arap ülkeleri ve diğer katılımcı ülkelerden gelen yayınevlerine teşekkür etti. 11 yıl aradan sonra düzenlenen bu fuarın önemine vurgu yaparak, kültürel etkileşim ve bilgi paylaşımının arttırılmasına olan katkısını ifade etti.

Arap Yayıncılar Birliği'nden Mesaj

Açılışta bir konuşma yapan Arap Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Velid Mustafa, Libya'da uluslararası bir kitap fuarının yeniden organize edilmesinin büyük bir gelişme olduğunu söyledi ve bu fuarın, özellikle Arap ülkeleri yayıcıları için her zaman ilgi çekici bir platform olduğunu vurguladı.