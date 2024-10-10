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Trabzon'da 26 Kilogramlık Tümör Başarıyla Alındı

64 yaşındaki hastanın karnından 26 kilogramlık tümör başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:22
Trabzon'da 26 Kilogramlık Tümör Başarıyla Alındı

Trabzon'da Şaşırtan Cerrahi Başarı

Karın ağrısı ve yürüme zorluğu şikayetleriyle hastaneye giden 64 yaşındaki H.O, başarılı bir ameliyat sonucunda karnındaki dev tümörden kurtuldu.

Hastaneye Gelişi ve Teşhis Süreci

Trabzon'un Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran H.O, yaklaşık bir ay süresince artan karın şişliği ve ağrısı ile karşılaşmıştı. Bu rahatsızlık, hastanın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor ve hareket etmesini zorlaştırıyordu.

Tümör Ameliyatı

Yapılan tetkikler sonucunda H.O'nun karnında büyük bir tümör tespit edildi. Genel Cerrahi Bölümü'nden Opr. Dr. İsmet Çelik, Doç. Dr. Aydın Aktaş ve ekibi tarafından gerçekleştirilen yaklaşık iki saat süren operasyonla, hastanın karnında bulunan 26 kilogram ağırlığındaki kitlenin başarıyla alındığı bildirildi.

İyileşme Süreci

Ameliyat sonrası hastanın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Opr. Dr. İsmet Çelik, sosyal medya hesabında konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Bugün meslek hayatımın en büyük tümörünü (55x60 santimetre ve 26 kilogram, muhtemelen sol böbrek kökenli) tecrübeli, bilgili, muhteşem ekiple beraber ameliyat ettik." ifadelerini kullandı.

Hastanın durumu iyi olup, tedavisinin ilerleyen süreçte nasıl devam edeceği merakla bekleniyor.

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