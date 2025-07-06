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Trabzon'da 87 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi

Trabzon'un Arsin ilçesinde, Hacı Hasan Efendioğlu Kur'an Kursu'nda 87 hafız için icazet töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 15:43
Trabzon'da 87 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi

Trabzon'da Hafızlık İcazet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Trabzon'un Arsin ilçesinde, Hacı Hasan Efendioğlu Kur'an Kursu öğrencileri için düzenlenen hafızlık icazet töreni, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Tören, Yeşilyalı Merkez Kur'an Kursu'nda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ardından dualar edildi.

Vali Aziz Yıldırım'dan Anlamlı Mesajlar

Törende konuşma yapan Vali Aziz Yıldırım, hafızlık eğitiminin topluma yapmış olduğu önemli katkılara dikkat çekti. Yıldırım, Kur'an-ı Kerim’in öncelikle hafızlar aracılığıyla yaygınlaştığını vurgulayarak, "Zamanında Mısır'da İngilizler, Kur'an-ı Kerim'i tahrif ederek yaymak istemişlerdi. Ancak buna rağmen hafızlarımız sayesinde bu eser, nesilden nesle aktarılmıştır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Destek Sözleri

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de törende söz alarak, hafızlığa olan önemini anlattı. Genç, "Hafızlar, Peygamber Efendimiz ile müjdelenmiş kişilerdir. Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmek, Müslümanların en önemli görevlerinden biridir" ifadesini kullandı. Ayrıca, hafızların yetişmesinde emeği geçen anne ve babalara teşekkür etti.

Önemli İsimler Törende Bir Araya Geldi

Programda AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, İl Müftüsü Selami Aydın ve Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin gibi önemli isimler de konuşma yaptı. Ayrıca, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da törende yer aldı.

Konu ile ilgili yapılan konuşmaların ardından, hafızlık eğitimi tamamlayan öğrencilere icazet belgeleri takdim edildi.

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Hacı Hasan Efendioğlu Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan 87...

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Hacı Hasan Efendioğlu Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan 87 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Hacı Hasan Efendioğlu Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan 87...

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Hacı Hasan Efendioğlu Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan 87 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

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