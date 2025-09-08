Trabzon'da Balkondan Düşen 61 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında bulunan Türkan K. (61), henüz belirlenemeyen nedenle balkondan beton zemine düştü.

Olay Yeri ve İlk Müdahale

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze İşlemleri

Türkan K.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.