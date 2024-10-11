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Trabzon'da Kız Çocukları İçin Yemek Yarışması Düzenlendi

Trabzon'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında yemek yarışması gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 19:14
Trabzon'da Kız Çocukları İçin Yemek Yarışması Düzenlendi

Trabzon'da Kız Çocukları İçin Yemek Yarışması

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Trabzon'da, çocuk evlerinde koruma altında bulunan kız çocukları için özel bir yemek yarışması düzenlendi.

Yarışmanın Detayları

Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Fatih Çocuk Evleri Sitesi'nde gerçekleştirildi ve toplamda 9 kız çocuğu, 3 grup halinde 4 farklı kategoride yemeklerini sundu.

Yemekler ve Jüri

Yarışmacılar, çorba, börek, salata ve tatlı gibi çeşitli yemekler hazırladı. Bu yemekler, Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım, İl Müftü Yardımcısı Ayşe Yılmaz ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Serpil Harput'un da aralarında bulunduğu bir jüri tarafından değerlendirildi.

Keyifli Anlar ve Ödüller

Yarışma heyecan dolu anlara sahne olurken, jüri üyeleri tadım yaparken zorlandıklarını belirtti. Oylama sonucunda ise üç grup arasında eşit puan çıkması, çocukları mutlu etti ve hepsi ödüllendirildi.

Etkinliğin Amacı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ayten Akyıldız, bu etkinliğin, özellikle gastronomi alanında kariyer hayali olan kızların taleplerine cevap vermek amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Akyıldız, etkinliğin çocukların yaratıcılığını ve sosyal gelişimlerini desteklediğini belirtti.

Katılımcıların Düşünceleri

Güllühan Yıldırım, ramazan ayında bu alanda ilgi duyan kız çocuklarının olduğunu öğrendiklerini ve etkinliği bu bağlamda düzenlediklerini aktardı. Ayrıca, yarışmaya katılan 17 yaşındaki Ceylim Kurtçu, soğuk baklava ve yayla çorbasıyla çok mutlu bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

Etkinlik, hem yemeklerin tadı hem de keyifli anlarla dolu geçti, çocuklar için unutulmaz bir deneyim oldu.

Trabzon'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evlerinde koruma ve bakım altında...

Trabzon'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evlerinde koruma ve bakım altında olan kız çocukları arasında yemek yarışması düzenledi. Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım (sağda) ve protokol üyelerinin eşleri en güzel menüyü seçmek için oylama yaptı.

Trabzon'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evlerinde koruma ve bakım altında...

Trabzon'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evlerinde koruma ve bakım altında olan kız çocukları arasında yemek yarışması düzenledi. Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım (sağda) ve protokol üyelerinin eşleri en güzel menüyü seçmek için oylama yaptı.

Trabzon'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evlerinde koruma ve bakım altında...

Trabzon'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evlerinde koruma ve bakım altında olan kız çocukları arasında yemek yarışması düzenledi. Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım (sağda) ve protokol üyelerinin eşleri en güzel menüyü seçmek için oylama yaptı.

Trabzon'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evlerinde koruma ve bakım altında...

Trabzon'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evlerinde koruma ve bakım altında olan kız çocukları arasında yemek yarışması düzenledi. Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım (sağda) ve protokol üyelerinin eşleri en güzel menüyü seçmek için oylama yaptı.

Trabzon'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evlerinde koruma ve bakım altında...

Trabzon'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evlerinde koruma ve bakım altında olan kız çocukları arasında yemek yarışması düzenledi. Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım (sağda) ve protokol üyelerinin eşleri en güzel menüyü seçmek için oylama yaptı.

Trabzon'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evlerinde koruma ve bakım altında...

Trabzon'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evlerinde koruma ve bakım altında olan kız çocukları arasında yemek yarışması düzenledi. Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım (sağda) ve protokol üyelerinin eşleri en güzel menüyü seçmek için oylama yaptı.

Trabzon'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evlerinde koruma ve bakım altında...

Trabzon'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evlerinde koruma ve bakım altında olan kız çocukları arasında yemek yarışması düzenledi. Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım (sağda) ve protokol üyelerinin eşleri en güzel menüyü seçmek için oylama yaptı.

Trabzon'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evlerinde koruma ve bakım altında...

Trabzon'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evlerinde koruma ve bakım altında olan kız çocukları arasında yemek yarışması düzenledi. Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım (sağda) ve protokol üyelerinin eşleri en güzel menüyü seçmek için oylama yaptı.

Trabzon'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evlerinde koruma ve bakım altında...

Trabzon'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evlerinde koruma ve bakım altında olan kız çocukları arasında yemek yarışması düzenledi. Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım (sağda) ve protokol üyelerinin eşleri en güzel menüyü seçmek için oylama yaptı.

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