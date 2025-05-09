Trabzon'da Şekersu Yaylası Yolunda Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

Şekersu Yaylası'nda Karla Mücadele

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası'nda, iş makineleriyle gerçekleştirilen karla mücadele çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, yaylada kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı bölgelerde yol açma çalışması yürüttü.

Kırklar Dağı Mevkiinde Ulaşım Kolaylaştı

Ekipler, iş makineleriyle Şekersu Yaylası'ndan Bayburt'a ulaşımı sağlayan Kırklar Dağı mevkisindeki yaklaşık 3 kilometrelik yolu ulaşıma açmayı başardı. Bu sayede yaylaların kış koşullarında da güvenli bir şekilde kullanılabilmesi amaçlanıyor.

Yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası yolunda iş makineleriyle karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası yolunda iş makineleriyle karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.