Trabzon'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Trabzon Ortahisar'da meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 22:48
Trabzon'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Trabzon'u Sarstı: Zincirleme Trafik Kazası!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazası sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay, Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Yomra istikametinde, Ayasofya viyadük üzerinde meydana geldi.

Kazanın Detayları

Olay, 4 tır ile 3 aracın karıştığı kaydedilen bir zincirleme çarpışma ile başladı. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bu araçlar buzlanma sebebiyle birbirleriyle çarpıştı.

Yaralı ve Müdahale

Kazada yaralanan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Yol Durumu ve Çalışmalar

Kaza esnasında tırlardan bazı malzemelerin yola savrulması sonucunda Karadeniz Sahil Yolu, Ayasofya viyadük üzeri tamamen trafiğe kapandı. Akçaabat istikametinden gelen ulaşım ise iç yoldan sağlanıyor.

Olay yerine intikal eden ekipler, araçların bulunduğu yerden kurtarılması ve tuzlama çalışmaları için yoğun mesai harcıyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 4 tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 4 tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 4 tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 4 tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda Bayrak Değişimi: Hamza Dağ, Muhammed Faruk Acar'a Geçti
3
Bolu Dağı'ndaki Buzlanma Tırların Makaslamasına Neden Oldu
4
Alice Weidel: AfD ile Hristiyan Demokratlar Arasında Koalisyon İhtimali
5
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Güçlü Hükümet Vurgusu
6
Denizli'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
7
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail'e Sert Tepki: "Egemenliği İhlal Eden Terör Eylemi"

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi