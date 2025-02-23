Trabzon'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Trabzon'u Sarstı: Zincirleme Trafik Kazası!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazası sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay, Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Yomra istikametinde, Ayasofya viyadük üzerinde meydana geldi.

Kazanın Detayları

Olay, 4 tır ile 3 aracın karıştığı kaydedilen bir zincirleme çarpışma ile başladı. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bu araçlar buzlanma sebebiyle birbirleriyle çarpıştı.

Yaralı ve Müdahale

Kazada yaralanan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Yol Durumu ve Çalışmalar

Kaza esnasında tırlardan bazı malzemelerin yola savrulması sonucunda Karadeniz Sahil Yolu, Ayasofya viyadük üzeri tamamen trafiğe kapandı. Akçaabat istikametinden gelen ulaşım ise iç yoldan sağlanıyor.

Olay yerine intikal eden ekipler, araçların bulunduğu yerden kurtarılması ve tuzlama çalışmaları için yoğun mesai harcıyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 4 tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 4 tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.