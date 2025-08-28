DOLAR
41,04 0,02%
EURO
48,03 -0,52%
ALTIN
4.493,44 -0,28%
BITCOIN
4.626.411,84 -0,4%

Trabzon Of'ta Denizde Boğulan 13 Yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu Defnedildi

Trabzon'un Of ilçesinde denize giren 13 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu'nun cenazesi Güresen Mahallesi'ndeki törenin ardından aile mezarlığına defnedildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:40
Trabzon Of'ta Denizde Boğulan 13 Yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu Defnedildi

Trabzon Of'ta Denizde Boğulan 13 Yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu Defnedildi

Trabzon'un Of ilçesinde denizde boğulan 13 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu için Güresen Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İlçe sahilinden iki gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan ve aramalar sonucu cansız bedenine ulaşılan Hacımustafaoğlu'nun cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

Törene Katılanlar

Cenaze törenine; Vali Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Of Kaymakamı Eşref Akça, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Hacımustafaoğlu'nun ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Trabzon'un Of ilçesinde denizde boğulan 13 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu'nun cenazesi...

Trabzon'un Of ilçesinde denizde boğulan 13 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu'nun cenazesi toprağa verildi. Hacımustafaoğlu için Güresen Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Vali Aziz Yıldırım (sağda), Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral (sağ 2) da katıldı.

Trabzon'un Of ilçesinde denizde boğulan 13 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu'nun cenazesi...

İLGİLİ HABERLER

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025
2
Manisa'da Trafik Kazası: 2 Kuzen Defnedildi
3
Bosna Hersek'te Markale Katliamı 30. Yılında Anıldı
4
Bakan Kacır TEKNOFEST'te: Türkiye Yerli ve Milli Ürünlerle Küresel Yarışta
5
Antalya Gündoğmuş'ta kaybolan Alzheimer hastası için arama başlatıldı
6
28 Ağustos 2025 Gündemi: Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan'da

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi