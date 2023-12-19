Trabzonspor-İstanbulspor maçında büyük skandal: İstanbulspor maçtan çekildi!

Süper Lig'de İstanbulspor, Trabzonspor'un faullü golüne tepki göstererek maçtan çekildi. Başkanlar ve oyuncular arasında yaşanan gerginlik, skandal bir karşılaşmaya dönüştü.

Trabzonspor-İstanbulspor maçında büyük skandal: İstanbulspor maçtan çekildi!
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İstanbulspor, Trabzonspor Maçından Çekildi

Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan maç, büyük bir skandala sahne oldu. İstanbulspor, maçın 67. dakikasında Trabzonspor'un attığı ikinci golün faul olduğunu iddia ederek, başkanlarının talimatıyla sahadan çekildi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan maçın 67. dakikasında bordo-mavili takım Onuachu’nun golüyle 2-1 öne geçti. Ancak golden önce Trabzonspor ceza sahası içinde Loshaj yerde kaldı. Penaltı bekleyen İstanbulsporlu Loshaj’ın pozisyonunu devam ettiren hakem Ali Şansalan, bordo-mavili ekibin bulduğu golü VAR incelemesinin ardından geçerli saydı.

İstanbulspor'un Tepkisi

Bu golün ardından İstanbulspor'un oyuncuları, hakeme büyük tepki gösterdi. İstanbulspor'un başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, tribünden indi ve takımına maçtan çekilmesini söyledi. İstanbulspor'un oyuncuları, başkanlarının emrini yerine getirdi ve soyunma odasına gitti.

Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan ise, İstanbulspor'un başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile görüşmek için sahaya indi. Ertuğrul Doğan, Ecmel Faik Sarıalioğlu'nu ikna etmeye çalıştı. Ancak Ecmel Faik Sarıalioğlu, kararından dönmedi.

Trabzonspor-İstanbulspor maçında büyük skandal: İstanbulspor maçtan çekildi!

İstanbulspor'un oyuncusu Simon Deli ise, başkanının önünde diz çökerek, maça devam etmelerini istedi. Fakat bu çabası da sonuç vermedi. İstanbulspor, maçtan çekilerek, sahayı terk etti. Trabzonspor'un oyuncuları ise, bir süre sahada bekledikten sonra, soyunma odasına girdi.

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