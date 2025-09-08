Trafikte Motosiklet Sayısı 7 Milyona Yaklaşıyor: İstanbul İlk Sırada

Trafikte Motosiklet Sayısı 7 Milyona Yaklaşıyor

Temmuz ayı itibarıyla trafikte kayıtlı motosiklet sayısı 6 milyon 769 bin 964'e ulaştı. Bu artış, Türkiye'de motosikletin hem bireysel ulaşım hem de ticari kullanımda yaygınlaştığını gösteriyor.

İl Bazında Dağılım

İl bazında en fazla motosiklet 865 bin 633 ile İstanbul'da bulunurken, en az motosiklet 1109 ile Ardahan'da yer aldı.

Bireysel kullanımın yanı sıra restoran, hazır gıda ve alışveriş hizmetleri gibi alanlarda da motosiklet kullanımında belirgin bir artış gözleniyor.

Haber: SERHAT TUTAK - Kaynak: Anadolu Ajansı