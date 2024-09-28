Traktör Hırsızlığı Şüphelisi Kırıkkale'de Yakalandı

Traktör Hırsızlığı Olayı

Aydın'dan çalınan bir traktörle Kırıkkale'de yakalanan şüpheli, adli süreçte tutuklandı. Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında dikkat çekici bir duruma rastladı.

Olayın Gelişimi

Jandarma ekipleri, plakası olmayan bir traktörü taşıyan çekiciyi durdurdu. Yapılan detaylı inceleme sonucunda, traktörün motor ve şase numarası üzerinden sahibine ulaşıldı. Araç sahibi, jandarmaya hitaben, traktörünün çalınmadığını ancak kendisinin olay yerinde bulunmadığını belirtti.

Zanlının İtirafı

Çekicide bulunan U.A isimli şahıs, gözaltına alındıktan sonra, traktörü Aydın'dan çaldığını itiraf etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra, adli makamlara sevk edilen U.A, hakimlik tarafından tutuklandı.

Traktör Sahibine Teslim Edildi

Öte yandan, çalıntı traktör, Kırıkkale'ye çağrılan sahibiyle buluşturularak kendisine teslim edildi.

Aydın'dan çalıp çekiciye yüklediği traktörle Kırıkkale'de yakalanan zanlı, tutuklandı. Traktör, Kırıkkale'ye çağrılan sahibine teslim edildi.