Trakya'da 30 Ağustos: Büyük Zafer'in 103. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Trakya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü coşkuyla anıldı. Programlarda resmi törensel uygulamalar, askeri geçişler ve halk gösterileri yer aldı.

Edirne

Edirne'de törenler, Atatürk Anıtı'na Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın çelenk sunmasıyla başladı. Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Sezer, Kolcu ve Akın, Valilik makamında tebrikleri kabul etti. Atatürk Bulvarı'ndaki programda yetkililer halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Üsteğmen Kemal Sağlamdemir, 30 Ağustos zaferinin Türk tarihine altın harflerle yazıldığını vurguladı. Program, halk oyunları gösterisi ile askeri birliklerin ve askeri araçların geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'ndeki tören, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunan heyette Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ve Belediye Başkanı Derya Bulut yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören Valilikte devam etti; Vali Turan, Köse ve Bulut burada tebrikleri kabul etti. Daha sonra meydanda askeri araç üzerinden vatandaşların bayramı kutlandı.

Teğmen Mustafa Demirocak'ın konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu, Kırklareli Belediyesi Mehter Takımı ile halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Tören, askeri birliklerin ve araçların geçişiyle sonlandırıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da program, Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sahil dolgu alanındaki törene Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş, CHP milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Soytürk, Yörüyüş ve Yüceer, askeri araçla vatandaşların bayramını kutladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri törende 100 metrelik Türk bayrağı ile geçiş yaptı. Tören, askeri birliklerin ve araçların geçişiyle sona erdi.