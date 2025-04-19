Trakya'da Zirai Don Hasar Tespiti Sürüyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, zirai donun etkilediği tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarından etkilenen alanlarda incelemelerini titizlikle sürdürüyor.

Özellikle meyve bahçelerinde yapılan incelemelerde, üreticilerin bilgilendirilmesi büyük önem taşıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan'a bağlı Karlıköy ve Yeşilköy köylerindeki ceviz ve badem bahçelerinde incelemelerde bulundu. Bayazıt, üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek hasar tespit çalışmalarının özenle yürütüldüğünü vurguladı.

Bayazıt, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında da bilgiler vererek, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için doğal afetlere karşı alabilecekleri en önemli önlemlerden birinin sigorta olduğunu belirtti. "TARSİM poliçe bedelinin yüzde 70'i devlet tarafından karşılanmaktadır. ÇKS'ye kayıtlı çiftçilerin hasar tespitleri daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılmaktadır," diyen Bayazıt, üreticilerin sigorta yaptırmalarının ve ÇKS'ye kayıt olmalarının gerekliliğini vurguladı.

Diğer yandan, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, personeli ile birlikte Kofçaz ilçesinde zarar gören tarım alanlarında incelemeler yaptı. Karaca, hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirtti.

Tekirdağ’da da benzer hasar tespit çalışmaları devam etmekte olup, bölgedeki üreticilerin durumu yakından takip edilmektedir.

Edirne'de zirai donun etkilediği tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan'a bağlı Karlıköy ve Yeşilköy köylerindeki ceviz ve badem bahçelerinde inceleme gerçekleştirdi.

Edirne'de zirai donun etkilediği tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan'a bağlı Karlıköy ve Yeşilköy köylerindeki ceviz ve badem bahçelerinde inceleme gerçekleştirdi.