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Trakya'da Zirai Don Sebebiyle Tarım Alanlarında Hasar Tespiti Başladı

Trakya'nın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgelerinde zirai don hasar tespit çalışmaları hızla sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 09:26
Trakya'da Zirai Don Sebebiyle Tarım Alanlarında Hasar Tespiti Başladı

Trakya'da Zirai Dondan Etkilenen Tarım Alanlarında Hasar Tespiti

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları başladı. 8-11 Nisan tarihlerinde hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düştüğü ve bazı bölgelerde kar yağışının görüldüğü Trakya'da, badem, ceviz, kiraz, üzüm, kanola gibi birçok tarım ürününde ciddi zararlar meydana geldi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü İncelemelerde Bulundu

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, bölgede zarar gören tarım alanlarını yerinde incelemek amacıyla personeliyle birlikte çalışmalara katıldı. Hasar tespit çalışmalarının 5 ayrı ekip tarafından titizlikle sürdürüldüğünü belirten Karaca, üreticilerin bu süreçte dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Üreticilere Sigorta İhbarında Bulunmaları Tavsiyesi

Karaca, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortası bulunan üreticilerin, en kısa sürede ihbarda bulunmalarını tavsiye etti. Edirne ve Tekirdağ'da da hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit...

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başlandı. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, kentte zarar gören tarım alanlarında incelemede bulundu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit...

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başlandı. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, kentte zarar gören tarım alanlarında incelemede bulundu.

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