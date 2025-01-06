Trakya'nın 2024 İhracatı 2,2 Milyar Doları Aştı

Trakya 2024'ü 2,2 Milyar Dolar İhracatla Kapadı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2024 yılı ihracatı 125 milyon 354 bin 550 dolar artış gösterdi. Bölgede, toplam ihracat 2 milyar 233 milyon 629 bin 250 dolar olarak kaydedildi.

Tekirdağ, İhracatta Başı Çekti

Trakya'nın ihracatında önemli bir yere sahip olan Tekirdağ, 1,9 milyar dolarlık dış satımla öne çıktı. 2023 yılında gerçekleştirilen ihracat 1 milyar 969 milyon 278 bin 180 dolar oldu. Tekirdağ, son bir yılda ihracatını 144 milyon 53 bin 310 dolar artırarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Sektörel Dağılım ve Pazarlar

Geçtiğimiz yıl Trakya'dan gerçekleştirilen ihracatta en fazla paya sahip sektörler arasında demir ve demir dışı metaller ile kimyevi maddeler ön plana çıktı. Tekirdağ'dan demir ve demir dışı metaller sektörü ile 478 milyon 392 bin 280 dolar değerinde dış satım gerçekleştirildi.

Kırklareli, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gibi sektörlerde ön plana çıkarken, bu alanlarda yapılan ihracat Kırklareli'nden 73 milyon 212 bin 20 dolar, Edirne'den 35 milyon 301 bin 710 dolar olarak gerçekleşti.

Almanya İlk Sırada

Tekirdağ, 323 milyon 789 bin 570 dolar ile en fazla ihracatı Almanya'ya yaparken, ABD'ye 165 milyon 555 bin 320 dolar ve Sırbistan'a 111 milyon 353 bin 450 dolar dış satım gerçekleştirdi. Kırklareli de Almanya'ya 29 milyon 656 bin 750 dolar ile ihracatta ilk sırayı aldı.

Edirne'den ise Bosna-Hersek'e 12 milyon 688 bin 100 dolar, Bulgaristan'a 11 milyon 404 bin 800 dolar ve Yunanistan'a 8 milyon 716 bin 770 dolar değerinde dış satım yapıldı.

Yatırımcıların Gözdesi Trakya

Trakya, Avrupa ve İstanbul’a yakın konumu ve ulaşım olanaklarıyla yatırımcılar için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. 2023 yılına göre %11.5'lik bir artışla ihracatını artıran Trakya, aynı zamanda 165 ülkeye ve 12 Avrupa Serbest Bölgesine ürün gönderiyor.