Tropikal Fırtına Bualoi: Filipinler'de 19 Kişi Hayatını Kaybetti, 409 Bin Tahliye

Tropikal Fırtına Bualoi: Filipinler'de 19 Kişi Hayatını Kaybetti

Şiddetli yağış ve rüzgarlar orta kesimler ile güney Luzon'u vurdu

Inquirer News kaynaklı habere göre, Tropikal Fırtına Bualoiın yol açtığı yoğun yağış ve kuvvetli rüzgarlar, ülkenin orta kesimleri ile güney Luzon başta olmak üzere çok sayıda bölgeyi etkiledi.

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Konseyi (NDRRMC), fırtına nedeniyle ülke genelinde 19 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını açıkladı.

NDRRMC ayrıca, afet durumundan yaklaşık 2 milyon kişinin etkilendiğini ve bunlardan 409 bininin güvenli alanlara tahliye edildiğini bildirdi.

Afetin yol açtığı hasarlar arasında 5 bin 200'den fazla evin zarar gördüğü ve 143 kent ve ilçede elektrik kesintisi yaşandığı bilgisi paylaşıldı.