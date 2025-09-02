TRT 2'de Eylül: Her Akşam Farklı Film Yayını

TRT'den yapılan açıklama

TRT 2, edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda sunduğu yapımlara bir yenisini ekleyerek Eylül ayında her akşam farklı bir filmi izleyiciyle buluşturacak.

Yayınlar, TRT tarafından yapılan açıklamaya göre orijinal dillerinde ekrana taşınacak.

Eylül ayı film takvimi

1 Eylül "Çekirge" (Malakh)

2 Eylül "Bir Son Duygusu" (The Sense of An Ending)

3 Eylül "Maşuk'un Nefesi"

4 Eylül "Hugo"

5 Eylül "Ninni" (Cinco Lobitos)

6 Eylül "Kurt ve Aslan" (Le Loup et le Lion)

7 Eylül "Göçebeler Diyarı" (Nomadland)

8 Eylül "Takımada" (Archipelago)

9 Eylül "Kopuş" (Breaking)

10 Eylül "Çözümler Kitabı" (Le Livre des Solutions)

11 Eylül "Bir Düğün Elbisesi" (Lebassi Baraye Arossi)

12 Eylül "Lunana: Sınıftaki Yak" (Lunana)

13 Eylül "Togo"

14 Eylül "Kartal Eddie" (Eddie the Eagle)

15 Eylül "Jinnah"

16 Eylül "Erken Gelen Yaz" (Early Summer)

17 Eylül "Yollar" (Driveways)

18 Eylül "Akdeniz Ateşi" (Mediterranean Fever)

19 Eylül "Hesap Günü" (Yom el-Din)

20 Eylül "Kadın Önde Yürür" (Woman Walks Ahead)

21 Eylül "Bir Daha June" (June Again)

22 Eylül "Üniversitede İkinci Yılım" (Sale Dovom Daneshkadeh Man)

23 Eylül "Yol Türküsü" (Pather Panchali)

24 Eylül "Yenilmez" (Aparajito)

25 Eylül "Apu'nun Dünyası" (Apur Sansar)

26 Eylül "Yaşamın Kıyısında" (Manchester by the Sea)

27 Eylül "Üstad ve Komutan: Dünyanın Uzak Ucu" (Master and Commander: The Far Side of the World)

28 Eylül "Çocuk ve Balıkçıl" (The Boy and the Heron)

29 Eylül "Minari"

30 Eylül "Kalandar Soğuğu"