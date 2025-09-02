DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,93 0,49%
ALTIN
4.606,51 -0,21%
BITCOIN
4.546.918,63 -1,58%

TRT 2'de Eylül: Her Akşam Farklı Film Yayını

TRT 2, Eylül boyunca her akşam farklı bir filmi orijinal dillerinde yayınlayacak. 1-30 Eylül tarihleri arasında günlük film programı açıklandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:53
TRT 2'de Eylül: Her Akşam Farklı Film Yayını

TRT 2'de Eylül: Her Akşam Farklı Film Yayını

TRT'den yapılan açıklama

TRT 2, edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda sunduğu yapımlara bir yenisini ekleyerek Eylül ayında her akşam farklı bir filmi izleyiciyle buluşturacak.

Yayınlar, TRT tarafından yapılan açıklamaya göre orijinal dillerinde ekrana taşınacak.

Eylül ayı film takvimi

1 Eylül "Çekirge" (Malakh)

2 Eylül "Bir Son Duygusu" (The Sense of An Ending)

3 Eylül "Maşuk'un Nefesi"

4 Eylül "Hugo"

5 Eylül "Ninni" (Cinco Lobitos)

6 Eylül "Kurt ve Aslan" (Le Loup et le Lion)

7 Eylül "Göçebeler Diyarı" (Nomadland)

8 Eylül "Takımada" (Archipelago)

9 Eylül "Kopuş" (Breaking)

10 Eylül "Çözümler Kitabı" (Le Livre des Solutions)

11 Eylül "Bir Düğün Elbisesi" (Lebassi Baraye Arossi)

12 Eylül "Lunana: Sınıftaki Yak" (Lunana)

13 Eylül "Togo"

14 Eylül "Kartal Eddie" (Eddie the Eagle)

15 Eylül "Jinnah"

16 Eylül "Erken Gelen Yaz" (Early Summer)

17 Eylül "Yollar" (Driveways)

18 Eylül "Akdeniz Ateşi" (Mediterranean Fever)

19 Eylül "Hesap Günü" (Yom el-Din)

20 Eylül "Kadın Önde Yürür" (Woman Walks Ahead)

21 Eylül "Bir Daha June" (June Again)

22 Eylül "Üniversitede İkinci Yılım" (Sale Dovom Daneshkadeh Man)

23 Eylül "Yol Türküsü" (Pather Panchali)

24 Eylül "Yenilmez" (Aparajito)

25 Eylül "Apu'nun Dünyası" (Apur Sansar)

26 Eylül "Yaşamın Kıyısında" (Manchester by the Sea)

27 Eylül "Üstad ve Komutan: Dünyanın Uzak Ucu" (Master and Commander: The Far Side of the World)

28 Eylül "Çocuk ve Balıkçıl" (The Boy and the Heron)

29 Eylül "Minari"

30 Eylül "Kalandar Soğuğu"

İLGİLİ HABERLER

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi
3
Samsun'da akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan hafif ticari araç: 3 yaralı
4
TRT'de Mevlit Kandili: Özel Programlar ve Canlı Yayın Takvimi
5
Kuşadası'nda Tek Kişilik Protesto: Veysel Karahan'dan İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki
6
Trabzonlu Taş Ustası Hayri Dertlioğlu 'Yılın Ahisi' Seçildi
7
TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter