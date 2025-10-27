TRT'nin tabii platformu yeni sezonunu tanıttı

TRT'nin uluslararası platformu tabii yeni sezonunu Rixos Tersane Istanbul'da tanıttı

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii, “tabii ile evindesin, izlediğine değsin” temasıyla düzenlenen etkinlikte yeni sezonunu tanıttı. Organizasyon Rixos Tersane Istanbul'da gerçekleşti ve çok sayıda sektör temsilcisi ile sanatçı katıldı.

Burhanettin Duran: Tabii, Türkiye'nin dünyasını seslendiriyor

Programa katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna iletişim alanında katkı veren önemli bir kurum olduğunu belirtti. Duran, tabii'nin dünyasını Türkiye'nin dünyası olarak gördüğünü vurguladı.

Duran, Türkiye'nin özgün hikâyelerinin tabii platformunda çok sayıda yapımla karşılık bulduğunu söyleyerek, “Önemli bir misyonu gerçekleştiriyoruz. Benim gözümde bu sıradan bir lansman değil” ifadesini kullandı. Ayrıca “yerelle evrenseli bir araya getirmenin özgün bir tecrübesini yaşıyoruz” diyerek platformun kültürel senteze yaptığı katkıya dikkat çekti.

Duran, özellikle Diriliş Ertuğrul örneği üzerinden Türk kültür ürünlerinin dünyanın farklı coğrafyalarında etkili olduğuna işaret etti ve Gazze ile ilgili yapılan yapımların ortak vicdanda karşılık bulmasının önemine vurgu yaptı. “Böyle bir dünyada insanlığın sesi olmak, barışı, huzuru ve refahı seslendirmek, bir arada olmayı, insanlığı, kardeşliği söylemek gerçekten çok değerli” dedi.

Mehmet Zahid Sobacı: Tabii, değer odaklı bir duruş sergiliyor

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise etkinliğin yalnızca yeni sezon değil, TRT'nin dijital medyaya yönelik stratejik mimarisinin bir adım ileri taşınması anlamına geldiğini belirtti. Sobacı, dönemin belirsizlikleri ve dijital mecralardaki eğilimlere karşı İnsan odaklı, değerleri merkeze alan içerik üretiminin önemine dikkat çekti.

Sobacı, tabii ile küresel içerik endüstrisinin sığlaşmasına karşı değerlerimizi gözeten, aile dostu ve insanın özüne hitap eden yapımlar sunduklarını belirterek, 2025'in “Aile Yılı” ilan edilmesinin bu yaklaşımı güçlendirdiğini ifade etti. “Aile ve toplum yapımızı sapkın ideolojilerden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur” diye konuştu.

Tabii'nin ulaştığı başarı ve içerik hacmi

Sobacı, tabii'nin kuruluşundan bu yana elde ettiği başarıyı rakamlarla anlattı: 60'tan fazla orijinal yapım, 600'ün üzerinde film ve dizi, 600'ü aşkın belgesel ve program ve toplam 22 bin saati aşkın içerik ile platformun büyüdüğünü; 13 milyon üye sayısını aştıklarını aktardı.

Etkinlik detayları ve katılımcılar

Tanıtım gecesine TRT yönetimi, üst düzey bürokratlar, sanatçılar, dizi-film sektörü profesyonelleri ile kültür-sanat ve spor camiasının önde gelen isimleri katıldı. Oyuncular arasında Bülent İnal, Kemal Uçar, Ahmet Kural, Murat Ünalmış, Devrim Nas, Şencan Güleryüz, Bedir Bedir, Özge Özberk, Taner Ölmez, Uğur Aslan, Burak Yörük, Osman Sonant, Yağmur Tanrısevsin, Tolga Sarıtaş, Dilan Çiçek Deniz, Melis Sezen, Sanem Çelik, Berk Atan, Wilma Elles, Birkan Sokullu ve Devrim Özkan gibi isimler yer aldı.

Etkinlikte platformun yeni orijinal yapımları ve popüler dizilerin yeni sezon fragmanları gösterildi; gişe rekortmeni filmlerden belgesellere, UEFA yayınlarından prestijli spor turnuvalarına kadar geniş bir içerik döneminin duyurusu yapıldı. Mekan, izleyicilerin platformla kurduğu duygusal bağı ev sıcaklığında hissettiren özgün bir tasarımla kurgulandı.

Yeni sezonda öne çıkan orijinal yapımlar

Yeni sezonda tabii'de izleyicilerle buluşacak bazı orijinal yapımlar şöyle sıralandı: Binbir Gece Masalları (Cansu Dere, İbrahim Çelikkol), İmam-ı Gazali (Taner Ölmez, Caner Şahin, Özge Özberk), Asylum, P.A.Y. (Birkan Sokullu, Devrim Özkan, Zafer Algöz, Serdar Orçin), Leyla Hali (Melis Sezen), Kara Kış (Murat Yıldırım, Hande Doğandemir), Muhabir, Persona (Ertan Saban, Dilan Çiçek Deniz) ve diğer yeni orijinal diziler.

Ayrıca Gassal, Yeşil Deniz Milenyum ve Küçük Dahi İbn-i Sina gibi sevilen dizilerin yeni sezonları ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları ve çeşitli spor müsabakaları da platformda yer almaya devam edecek.

Tanıtım, platformun yeni dönem vizyonunun tanıtımı, fragman gösterimleri ve aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni sezonu, "tabii ile evindesin, izlediğine değsin" temasıyla Rixos Tersane Istanbul'da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.