TRT World: 'Bir Zeytin Ağacının Altında' — Ayşenur Ezgi Eygi ve Filistin Mücadelesi

TRT World, 'Bir Zeytin Ağacının Altında' belgeseliyle Ayşenur Ezgi Eygi'nin yaşamını ve Filistin halkının soykırıma karşı mücadelesini ekrana taşıyor. Yayın: yarın 16.00.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:46
TRT World, "Bir Zeytin Ağacının Altında" ile Filistin mücadelesini anlatıyor

TRT World, yeni belgeseli Bir Zeytin Ağacının Altında (Under an Olive Tree) ile Filistin'de yaşananların uluslararası izleyiciye aktarılmasını hedefliyor. Yapım, özellikle Filistin'de süregelen soykırımın sivil hayatlar üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor.

Belgeselin odağında Ayşenur Ezgi Eygi var

Belgesel, şehit edilen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin kısa ama etkili yaşamına odaklanıyor. Yapım, Eygi'nin üniversite yıllarından itibaren Filistin davasına duyduğu ilgi, dayanışma çabaları ve insani yardım faaliyetlerini izleyiciye aktarıyor.

Eygi'nin yaşam öyküsü üzerinden, Filistin halkının direnişi ve bu direnişin farklı coğrafyalardan gelen insanlar tarafından nasıl sahiplenildiği anlatılıyor. Yapım, Eygi'nin sesiyle Filistin halkının mücadelesine şahitlik etmeyi amaçlıyor.

Olay ve yayın bilgisi

Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, yardım amacıyla gittiği Filistin'de 6 Eylül 2024'te İsrailli bir keskin nişancı tarafından henüz 26 yaşındayken şehit edilmişti.

Belgesel, Eygi'nin adalet ve özgürlük mücadelesini anlatırken, uluslararası izleyiciye Filistin'de yaşanan gerçekleri ulaştırmayı amaçlıyor. Yapım yarın saat 16.00'da TRT World'de izlenebilecek.

