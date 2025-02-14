Trump, 2008 Mumbai Saldırıları Şüphelisi Rana'yı Hindistan'a İade Edecek

Trump, Mumbai Saldırılarının Şüphelisini Hindistan'a Gönderecek

ABD Başkanı Donald Trump, 2008 yılında Hindistan'ın Mumbai kentinde gerçekleşen terör saldırılarına karışmakla suçlanan Tahavvur Rana'nın Hindistan'a iade edileceğini duyurdu.

Trump, resmi ziyaret kapsamında ABD'de bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rana'nın adaletle yüzleşmek üzere Hindistan'a gönderileceğini ifade etti. Başkan Trump, suçla mücadele alanında Hindistan ile iş birliğinin süreceğini vurguladı.

Bu iade kararının ardından, Başbakan Modi de Trump’a teşekkürlerini sunarak, şüphelinin yargılanması için gereken adımların bir an önce atılacağını belirtti.

Kasım 2008'de Mumbai'de düzenlenen, birden fazla noktayı hedef alan ve birkaç gün süren koordineli saldırılar sonucu 160'tan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi ise yaralanmıştı. Rana, terör saldırılarıyla ilgili suçlamalar nedeniyle 2009'da ABD'de tutuklanmıştı.

Trump'tan Kanada'nın 51. Eyaleti İfadeleri

Trump, Kanada'nın ABD’nin 51. eyaleti olabileceğine yönelik açıklamalarını yineleyerek, eyalet olmayı kabul etmesi durumunda “Kanada’daki vergilerin düşeceğini ve güvenliklerinin artacağını” savundu. Trump, “Eyalet olmadıkları halde neden Kanada’ya yılda 200 milyar dolar ödeyelim? Bunu eyalet için yaparsınız, başka bir ülke için değil.”

Başkan Trump, daha önce de birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini dile getirmişti. Ayrıca, Kanadalıların ABD’nin bir parçası olmayı istediklerini öne sürmüş ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau için defalarca “vali” ifadesini kullanmıştı.