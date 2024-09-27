DOLAR
34,19 -0,14%
EURO
38,07 0,63%
ALTIN
2.931,05 0,07%
BITCOIN
2.239.604,63 -1,21%

Trump'a Suikast Girişimi: Routh'un Gözden Kaçan İzleri

ABD'de Trump'a suikast girişiminde bulunan Ryan Wesley Routh, istihbaratın dikkatsizliğinden kaçtı. Hükümetin risk değerlendirmesi sorgulanıyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:01
Trump'a Suikast Girişimi: Routh'un Gözden Kaçan İzleri

Trump'a Suikast Girişimi ve Gözden Kaçmış Tehditler

Eski Başkan Donald Trump’a suikast girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ryan Wesley Routh'un, ABD istihbaratının dikkatinden kaçtığı ortaya çıktı. Amerikan iç güvenlik yetkilileri, savaşmak için Ukrayna’ya giden ve geri dönen Amerikalıları incelemek üzere bir çalışma başlatmıştı fakat bu süreçte Routh’un varlığı gözden kaçırıldı.

İç Güvenlik Bakanlığı'nın Çalışmaları

Politico dergisinin haberine göre ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılında Ukrayna'dan dönen Amerikalıları şiddet potansiyeli açısından incelemeye almayı hedefliyordu. Yetkililer, bu kişilerin savaş alanında edindikleri becerilerin bazı Amerikalılarını radikalize edebileceğinden endişe duyduklarını belirtti.

Sosyal Medya ve Risk Değerlendirmesi

Yetkililer, geri dönen Amerikalıların sosyal medya hesaplarını da şiddet söylemleri açısından değerlendirmeye tabi tutmuştu. Ancak, Routh'un geçmişi hakkında gerekli değerlendirmelerin yapılmadığı ve bu durumun, hükümetin risk algılayışında eksiklikler olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Eski Yetkililerden Uyarılar

Eski İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi John Cohen, "Routh'un davranışları göz önünde bulundurulduğunda, tehdit değerlendirmesine tabi tutulması gerekirdi" şeklinde bir yorumda bulundu. Cohen, geri dönen Amerikalıların olası tehditleri hakkında öngörüde bulunmanın zorluğuna da dikkat çekti.

Olayın Ayrıntıları

Trump, 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu yerin çevresinde silah sesleri duymuştu. Olay sonrası AK-47 silahı ve Routh’un yakalandığı bilgisi medyaya yansıdı. 16 Eylül'de mahkemeye çıkarılan Routh, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmak" suçlamalarıyla yargılanmaya başladı.

FBI, durumu "oldukça ciddi" olarak nitelendirirken, Trump da geçmişte Pensilvanya'daki bir mitingde uğradığı suikast girişiminden yara almadan kurtulmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündemdeki Haberlere Derinlikli Bir Bakış: 27 Eylül 2024
2
Antalya'daki Forex Dolandırıcılığı Operasyonunda Gözaltı Sayısı 133'e Ulaştı
3
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Eşi Semih Yılmaz'dan Duygusal Açıklamalar
4
Bursa'da Genç Kayıplarıyla İlgili Dava Yeniden Görüldü
5
Türkiye Diyanet Vakfı Lübnan İçin Acil Yardım Kampanyası Başlattı
6
Eski Futbolcu Serhat Akın'a Silahlı Saldırı Gerçekleşti
7
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor