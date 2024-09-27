Trump'a Suikast Girişimi: Routh'un Gözden Kaçan İzleri

Trump'a Suikast Girişimi ve Gözden Kaçmış Tehditler

Eski Başkan Donald Trump’a suikast girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ryan Wesley Routh'un, ABD istihbaratının dikkatinden kaçtığı ortaya çıktı. Amerikan iç güvenlik yetkilileri, savaşmak için Ukrayna’ya giden ve geri dönen Amerikalıları incelemek üzere bir çalışma başlatmıştı fakat bu süreçte Routh’un varlığı gözden kaçırıldı.

İç Güvenlik Bakanlığı'nın Çalışmaları

Politico dergisinin haberine göre ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılında Ukrayna'dan dönen Amerikalıları şiddet potansiyeli açısından incelemeye almayı hedefliyordu. Yetkililer, bu kişilerin savaş alanında edindikleri becerilerin bazı Amerikalılarını radikalize edebileceğinden endişe duyduklarını belirtti.

Sosyal Medya ve Risk Değerlendirmesi

Yetkililer, geri dönen Amerikalıların sosyal medya hesaplarını da şiddet söylemleri açısından değerlendirmeye tabi tutmuştu. Ancak, Routh'un geçmişi hakkında gerekli değerlendirmelerin yapılmadığı ve bu durumun, hükümetin risk algılayışında eksiklikler olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Eski Yetkililerden Uyarılar

Eski İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi John Cohen, "Routh'un davranışları göz önünde bulundurulduğunda, tehdit değerlendirmesine tabi tutulması gerekirdi" şeklinde bir yorumda bulundu. Cohen, geri dönen Amerikalıların olası tehditleri hakkında öngörüde bulunmanın zorluğuna da dikkat çekti.

Olayın Ayrıntıları

Trump, 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu yerin çevresinde silah sesleri duymuştu. Olay sonrası AK-47 silahı ve Routh’un yakalandığı bilgisi medyaya yansıdı. 16 Eylül'de mahkemeye çıkarılan Routh, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmak" suçlamalarıyla yargılanmaya başladı.

FBI, durumu "oldukça ciddi" olarak nitelendirirken, Trump da geçmişte Pensilvanya'daki bir mitingde uğradığı suikast girişiminden yara almadan kurtulmuştu.